Noskova, semifinalista en Wimbledon con 21 años, se cita con Kostyuk

Redacción deportes, 8 jul (EFE).- La checa Linda Noskova, de 21 años, alcanzó su primera semifinal en un Grand Slam tras imponerse a la belga Elise Mertens por 6-3 y 75 en Wimbledon donde jugará contra la ucraniana Marta Kostyuk que, previamente, ganó a la italiana Jasmine Paolini.

La checa, que ha ganado diez de sus últimos once partidos, la más joven que queda en el cuadro del torneo se mostró feliz por sellar en dos sets el triunfo ante una rival con la que nunca antes había jugado.

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"Es un sueño, nunca he sentido esto. Pero sé que por estas cosas es por lo que juego al tenis. Por estos partidos y estos escenarios, por las grandes pistas. Es una sensación especial", relató emocionada la checa.

Noskova reconoció que estaba "nerviosa antes del partido. Pero es algo normal que me pasa cuando tengo partidos de este nivel. Es una presión añadida que me pongo y es cuando mejor juego", dijo. "Cuando me noto nerviosa quiere decir que es algo que me importa mucho. La verdad es que disfruté del partido", añadió la checa, que tardó una hora y 46 minutos en sellar el pase a semifinales.

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La checa jugará con la ucraniana Marta Kostyuk en busca de la final. "Es una rival dura y no será un partido fácil. Ninguno de estos partidos lo es. Marta es una jugadora increíble, nos conocemos porque hemos jugado varias veces. Va a ser una bonita lucha", indicó. EFE