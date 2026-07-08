Muere una mujer al caer en un pozo y electrocutarse en Camino de la Devesa (Vigo)

Madrid, 9 jul (EFE).- Una mujer ha muerto este miércoles por la tarde al caer en un pozo y electrocutarse en Camino de la Devesa, en la parroquia de Saíáns (Vigo), ha informado el 112 de Galicia.

Según las primeras hipótesis que baraja la Policía Nacional, la mujer estaría realizando tareas de limpieza en el pozo cuando ha caído sobre el botón del sistema automático de subida y bajada de la caldera, recibiendo una descarga eléctrica que le ha causado la muerte, ha precisado esta misma fuente en un comunicado.

PUBLICIDAD

En un primer momento, personal de los Servicios Médicos de Emergencia Galicia-061 han solicitado asistencia al 112 para rescatar a la mujer, ya que, debido a la descarga eléctrica no podían extraerla. Poco después, a las 17:50 horas, un particular ha alertado a Emergencias de que ya había sido rescatada y de que estaban intentando reanimarla.

En ese momento se ha movilizado a agentes de la Policía Local y Nacional, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde, a pesar de las maniobras de reanimación practicadas por los sanitarios, solo se ha podido certificar la muerte de la mujer. EFE

PUBLICIDAD