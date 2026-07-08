Espana agencias

Muere una mujer al caer en un pozo y electrocutarse en Camino de la Devesa (Vigo)

Guardar
Google icon

Madrid, 9 jul (EFE).- Una mujer ha muerto este miércoles por la tarde al caer en un pozo y electrocutarse en Camino de la Devesa, en la parroquia de Saíáns (Vigo), ha informado el 112 de Galicia.

Según las primeras hipótesis que baraja la Policía Nacional, la mujer estaría realizando tareas de limpieza en el pozo cuando ha caído sobre el botón del sistema automático de subida y bajada de la caldera, recibiendo una descarga eléctrica que le ha causado la muerte, ha precisado esta misma fuente en un comunicado.

PUBLICIDAD

En un primer momento, personal de los Servicios Médicos de Emergencia Galicia-061 han solicitado asistencia al 112 para rescatar a la mujer, ya que, debido a la descarga eléctrica no podían extraerla. Poco después, a las 17:50 horas, un particular ha alertado a Emergencias de que ya había sido rescatada y de que estaban intentando reanimarla.

En ese momento se ha movilizado a agentes de la Policía Local y Nacional, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde, a pesar de las maniobras de reanimación practicadas por los sanitarios, solo se ha podido certificar la muerte de la mujer. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ONCE: Comprueba los conclusiones del Cupón Diario del 8 de julio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

ONCE: Comprueba los conclusiones del Cupón Diario del 8 de julio

Shakira habla en ‘La Revuelta’ sobre su pausa tras el Mundial y sus 12 conciertos en Madrid: “Voy a tirar la casa por la ventana”

La artista ajusta su agenda para acompañar a sus hijos en el inicio del curso escolar antes de su regreso a los escenarios en la capital española

Shakira habla en ‘La Revuelta’ sobre su pausa tras el Mundial y sus 12 conciertos en Madrid: “Voy a tirar la casa por la ventana”

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 8 de julio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 8 de julio de 2026

Resultados ganadores del Super Once del 8 julio

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del 8 julio

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

Feijóo llama “cáncer” al absentismo laboral tras rechazar en el Congreso el uso de esta palabra como “metáfora de lo peor”

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La Verja de Gibraltar desaparecerá el 15 de julio: así cambiará la frontera entre España y Reino Unido

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

La villa del Mediterráneo con puerta a la playa: casi 2 millones de euros por 175 metros cuadrados construidos y una finca con jardín y piscina

El coste para la empresa de tener a un trabajador con baja laboral: esta incapacidad es la más cara para las compañías

El país que ha decidido quitar ayudas al aire acondicionado en plena ola de calor para gastar en defensa

DEPORTES

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita

El eterno debate del fútbol: Europa manda en los Mundiales, pero Sudamérica tiene a los mejores jugadores