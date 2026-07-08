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Luis de la Fuente recupera a Laporte y Cubarsí; Nico Williams, preparado

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 jul (EFE).- La selección española llevó a cabo este miércoles su primer entrenamiento en Los Ángeles con la mente puesta en los cuartos de final del Mundial frente a Bélgica, en una sesión en la que Luis de la Fuente recuperó a sus dos centrales titulares, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí.

Ninguno de ellos se ejercitó sobre el césped en Dallas en la sesión de recuperación tras la victoria 0-1 ante Portugal en octavos y este miércoles confirmaron que llegan a los cuartos de final sin problemas, tras cumplir el plan previsto y evitar riesgos.

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Entrenamiento en el que Luis de la Fuente contó de nuevo con Nico Williams, quien está totalmente recuperado de las molestias que sufrió en el último partido de la fase de grupos ante Uruguay, tras sufrir una dura entrada por detrás de Nico de la Cruz, y podría tener minutos ante Bélgica.

El extremo, quien inició la concentración con una lesión muscular, vio cortada su vuelta a los terrenos de juego y no pudo participar ante Austria ni Portugal, pero ya está listo para los minutos que estime oportuno el cuerpo técnico.

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Sesión en el estadio de Los Ángeles Galaxy con una temperatura de 27 grados, alejada de las altas cifras registradas en Dallas, y tras la que tres jugadores se sometieron, ya en el hotel de concentración del equipo en Los Ángeles, a un control antidopaje rutinario por parte de la FIFA. EFE

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