Los gobiernos central y vasco pactan cambiar la ley para endurecer la reincidencia

Vitoria, 8 jul (EFE).- Los gobiernos central y vasco se han comprometido a reformar la ley de enjuiciamiento criminal en materia de reiteración delictiva, para que las personas que han cometido delitos pero aún no han tenido sentencia firme y vuelvan a delinquir paguen "las consecuencias".

Así lo ha asegurado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha presidido junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la Junta de Seguridad del País Vasco, celebrada de manera telemática.

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Zupiria ha comparecido en Vitoria para informar de los acuerdos alcanzados, que incluyen también cambios normativos para reforzar el control de armas blancas en espacios públicos. EFE

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