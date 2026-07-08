La alcaldesa de València testifica que la Policía Local hizo miles de rescates en la dana

València, 8 jul (EFE).- La alcaldesa de València, María José Catalá, comparece este miércoles como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana y ha iniciado su declaración explicando que en la tarde noche del 29 de octubre de 2024 los Bomberos y la Policía Local realizaron miles de rescates en las pedanías del sur de la ciudad.

Según han informado fuentes judiciales presentes en la declaración, Catalá ha relatado cómo los Bomberos fueron incapaces de acceder a la pedanía de La Torre por sus propios medios, de modo que se hicieron con lanchas del Club Náutico.

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La Policía Local realizó miles de rescates de personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos o en sus viviendas.

Ha asegurado que desde las 20:30 horas, la pedanía de La Torre sufría inundaciones pero que fue alrededor de la medianoche cuando el máximo responsable del cuerpo local de Bomberos le informó del riesgo de desbordamiento del cauce del río Turia, motivo por el cual se habilitaron las instalaciones de l'Alqueria del Basket para acoger a vecinos desplazados.

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Catalá ha llegado al juzgado minutos antes de las 9:30 horas y ha accedido al mismo desde el garaje.

A las puertas del juzgado se han establecido las habituales medidas de seguridad, si bien no ha habido ninguna concentración de protesta. EFE

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