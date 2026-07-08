Hoy será noticia. Jueves, 9 de julio

ESPAÑA EEUU

Margarita Robles se reúne con el embajador de EEUU en España tras los nuevos ataques de Trump

Madrid (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene prevista este jueves una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., tras los nuevos ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, en la reciente cumbre de la OTAN.

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Esta reunión tendrá lugar en la sede del Ministerio y llega tras la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara (Turquía), en la que Trump ha dicho que España es "una causa perdida" por su negativa a llegar al 5 % del PIB con su gasto en defensa y ha vuelto a amenazar con romper relaciones comerciales.

CASO LEIRE

Las pesquisas del caso Leire avanzan con la declaración de empresarios de hidrocarburos

Madrid (EFE).- El juez Santiago Pedraz continúa su investigación del caso Leire tomando declaración este jueves a tres empresarios de hidrocarburos, incluido Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, y otro empresario que declaró que la abogada de Koldo García le había pedido, en nombre de Leire Díez, información comprometedora sobre Repsol o la UCO.

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El magistrado del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional sigue por tercer día consecutivo avanzando en su investigación sobre una presunta trama dedicada a desestabilizar casas judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno y escuchando a testigos que ya acudieron a las dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo.

BAJAS LABORALES

Presentan un análisis que mide la evolución del absentismo laboral y su impacto en la productividad

Madrid (EFE).- El Consejo General de Graduados Sociales presenta un análisis que mide precisamente la evolución de la falta no justificada al trabajo y su impacto en la productividad, la empresa y la sostenibilidad del sistema público.

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Análisis que se presenta en plena polémica sobre las bajas laborales después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abogara por abordar "el cáncer" del absentismo laboral.

OLA CALOR

La ola de calor empieza a remitir este jueves, con máximas de hasta 40ºC en el suroeste y Mediterráneo

Madrid (EFE).- La ola de calor empieza a remitir este jueves, pero deja máximas de 36ºC-38ºC en la mayor parte del país y de 38ºC-40ºC en el suroeste, el litoral mediterráneo, Huesca y Lleida; en Pirineos, el sistema Ibérico y el alto Ebro se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que una masa de aire frío provocará cierta inestabilidad en el interior y el noreste del país; en el resto de la península y Baleares predominarán los cielos despejados o poco nubosos, salvo en el Cantábrico, donde se esperan nubes bajas que dejarán brumas matinales.

OLA CALOR

Presentación de un estudio sobre el impacto social de las olas de calor

Barcelona (EFE).- El instituto de investigación urbana IDRA presenta este jueves un estudio con datos inéditos sobre los impactos sociales de las olas de calor.

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Estudio que recoge, así mismo, las desigualdades en la capacidad de protegerse frente al calor extremo en pleno verano con temperaturas récord.

INCENDIOS FORESTALES

Comunidades como Cataluña y Castilla y León siguen con importantes incendios activos

Madrid (EFE).- Las elevadas temperaturas mantienen activos este jueves importantes incendios forestales en comunidades como Castilla y León y especialmente Cataluña.

En esta última comunidad más de 200 municipios afrontan un riesgo extremo y continúa el combate contra intensos fuegos en las provincias de Barcelona y Tarragona.

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VIOLENCIA MACHISTA

Burgos acoge las XIV Jornadas de Abogados y Abogadas contra la Violencia de Género

Burgos (EFE).- Las XIV Jornadas de Abogados y Abogadas contra la Violencia de Género, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española, reúne en Burgos a fiscales, magistrados y profesionales de la abogacía.

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Profesionales que abordarán las principales novedades legislativas, jurisprudenciales y prácticas relacionadas con la defensa de las víctimas de violencia machista.

GOBIERNO ANDALUCÍA

Juanma Moreno ultima la composición de su nuevo gobierno en Andalucía

Sevilla (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ultima la composición de su nuevo gobierno, fruto de un acuerdo con Vox, que ostentará una vicepresidencia.

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La previsión es que los consejeros tomen posesión antes de que finalice la semana.

ESPAÑA FRANCIA

El Senado paralizará el Tratado de Amistad con Francia hasta saber si ministros galos pueden asistir al Consejo de Ministros

Madrid (EFE).- La mayoría absoluta del PP en el Senado acordará este jueves en un pleno extraordinario la paralización la tramitación del Tratado de Amistad con Francia hasta que el Tribunal Constitucional resuelva si ministros franceses pueden asistir a los consejos de ministros de España.

El pleno del Congreso había ratificado el pasado 18 de junio el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia, texto que rechazó hace un año y que incluye un controvertido artículo que permite que miembros de los respectivos gobiernos participen en los consejos de ministros del otro país, cuestión que recurrió el PP al Constitucional.

SANFERMINES 2026

Tercer encierro protagonizado por toros de Victoriano del Río

Pamplona (EFE).- Los toros de Victoriano del Río protagonizan este jueves el tercer encierro de los Sanfermines mientras Pamplona se prepara para recibir a miles de visitantes que aprovecharán la proximidad del fin de semana para disfrutar de las fiestas.

Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda serán los diestros que esta tarde lidiarán los toros de esta ganadería.

MÚSICA FESTIVALES

Calvin Harris abre el Festival Bilbao BBK y en Madrid la surcoreana Jennie, en el Mad Cool

Bilbao/Madrid (EFE).- El cantante, compositor y productor británico Calvin Harris abre como cabeza de cartel la primera jornada del Festival Bilbao BBK Live, con un espectáculo exclusivo en la Península con efectos especiales y todos sus éxitos de música electrónica.

En Madrid el Mad Cool 2026 celebra su segunda jornada, la que más rápido se agotó con una programación con acento claramente femenino y foco en el público LGTBIQ+, con la surcoreana Jennie, la británica Florence + The Machine, la sueca Zara Larsson o la neozelandesa Lorde, que nunca antes había actuado en la capital.

MÚSICA CONCIERTO

El Último de la Fila concluye su gira en Estadio Ciutat de Valencia

Valencia (EFE).- El Último de la Fila se despide en el Estadio Ciutat de València de la gira que ha hecho vibrar a miles de seguidores.

Gira que suponía su vuelta a los escenarios después de casi tres décadas de ausencia.

EFE

plv