Elma Saiz acusa a Feijóo de querer recortar los derechos de los trabajadores con las bajas

Madrid, 8 jul (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha tachado de "gravísimas" las declaraciones sobre el absentismo laboral del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de querer recortar los derechos de los trabajadores.

"El único proyecto que tiene el Partido Popular para España son los recortes", ha criticado Saiz en declaraciones en TVE.

"La salud de los trabajadores tiene que estar en el centro, como está en todas las políticas. Nos ha costado décadas alcanzar estos niveles de protección social", ha añadido la ministra, que ha acusado a Feijóo de querer "cargarse" la negociación colectiva y el diálogo social.

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Saiz ha enmarcado el aumento del gasto en bajas laborales en varios factores como el incremento del mercado laboral o la subida de salarios y ha recordado la importancia de fortalecer el sistema público de salud y evitar las listas de espera, competencia autonómica.

"El único proyecto que tiene es recortes, desconocimiento, acabar con el diálogo social", ha añadido.EFE