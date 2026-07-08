El uso de material pirotécnico, posible causa del incendio de Gavà (Barcelona)

Barcelona, 8 jul (EFE).- Los primeros indicios de la investigación del incendio declarado este miércoles Gavà (Barcelona) apuntan al uso de material pirotécnico como hipótesis principal del origen del fuego, según informan los Agentes Rurales, que trabajan conjuntamente con los Mossos d'Esquadra para identificar a las personas responsables.

Este incendio se ha originado esta tarde en el término municipal de Gavà y afecta una superficie aproximada de 7 hectáreas, mayormente forestal.

De forma preventiva se ha confinado en sus domicilios a unas 6.000 personas, aunque a última hora de la tarde, gracias a la mejora del incendio, se ha enviado una nueva alerta ES-Alert a los vecinos de Gavà, Viladecans y Sant Climent de Llobregat para levantar el confinamiento. EFE

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