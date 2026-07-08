El Sabadell inicia la pretemporada con Alain Ribeiro como principal novedad

Sabadell (Barcelona), 8 jul (EFE).- El Sabadell ha iniciado este miércoles la pretemporada del año de la vuelta a LaLiga Hypermotion, tras el éxito histórico de los dos ascensos seguidos, con el centrocampista Alain Ribeiro como gran novedad.

Ribeiro fue el primer fichaje de la entidad para este nuevo proyecto, después de conseguir diez goles con el Pontevedra en Primera Federación, y ha sido el protagonista de la primera jornada de la pretemporada.

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La jornada ha arrancado con las pruebas físicas y médicas, y el trabajo de campo será progresivo. Los jugadores que disputaron la final de la promoción de ascenso a Segunda División tienen permiso hasta el lunes que viene, pero este miércoles ya estaban citados todos los demás.

Las otras dos caras nuevas anunciadas hasta la fecha son el defensa Miki Codina, que aún no se ha incorporado porque jugó la final del play-off de ascenso como futbolista del Zamora y rival del Sabadell, y el delantero Yanis Rahmani.

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El atacante francés, con 174 partidos de experiencia en Segunda División, ha sido anunciado este miércoles como tercer fichaje del equipo de Ferran Costa.

El Sabadell tiene, de momento, tres amistosos de pretemporada confirmados: el 18 y 25 de julio contra el Castellón y el Espanyol y el 9 de agosto contra el Olot en la Nova Creu Alta. El debut en LaLiga Hypermotion está previsto para el fin de semana siguiente, en casa del Real Sporting de Gijón.

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El cuadro vallesano jugará las dos primeras jornadas a domicilio por las obras de adecuación de su estadio a las exigencias de la categoría de plata del fútbol español. EFE

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