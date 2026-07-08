El PP condena la agresión al alcalde de Cieza (Murcia) durante una concentración vecinal

Murcia, 8 jul (EFE).- El PP ha condenado la agresión al alcalde Cieza (Murcia), Tomás Rubio, del PP, quien recibió un botellazo en un brazo durante una protesta de vecinos que se congregaron este martes frente al ayuntamiento para reclamar mejoras de los servicios municipales.

La protesta, convocada por la Plataforma Amigos y Vecinos del Casco Antiguo y Reto Cieza, tuvo lugar mientras se celebraba el pleno del ayuntamiento y al finalizar, el regidor abandonó el edificio consistorial escoltado por la Policía Local, momento en que fue alcanzado por una botella en un brazo.

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El PP ha condenado los hechos y ha mostrado "su rechazo absoluto a cualquier episodio de violencia que se produzca, tanto en el marco de una protesta o manifestación como en cualquier otra situación", al tiempo que ha exigido a los colectivos convocantes una disculpa pública por lo sucedido.

Los populares, en un comunicado, han lamentado que, hasta el momento, ninguno de los organizadores haya pedido perdón por la agresión.

La formación ha recordado que la libertad de expresión y el derecho de manifestación son derechos fundamentales recogidos en la Constitución que deben ejercerse "con responsabilidad", sin que la violencia tenga cabida. EFE

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