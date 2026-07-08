El juez Ismael Moreno reactiva el caso Koldo con nuevas declaraciones

Madrid, 8 jul (EFE).- El juez de Ismael Moreno reactiva este miércoles el caso Koldo con nuevas declaraciones: las de un subteniente de la Guardia Civil que resaltó en el juicio al exministro José Luis Ábalos el "acceso permanente" del comisionista Víctor de Aldama al Ministerio de Transportes y del propietario de la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la trama de las mascarillas.

Tras estas dos comparecencias, el magistrado de la Audiencia Nacional ha citado para el próximo 20 de julio a Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, Joseba García, hermano Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, en relación al enchufe de la primeera en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

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Los tres fueron imputados por estos hechos recientemente, tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por el caso mascarillas a Ábalos, Koldo García y a Aldama, si bien a este con una pena más leve que le ha sido suspendida por su colaboración con la Justicia.

No es el caso de loc citados hoy, en la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio lugar al caso Koldo, ya se mencionaban los supuestos "encuentros" que habría mantenido este subteniente -destinado en la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios- con Koldo García entre 2022 y 2023, y su vinculación con el Grupo Cueto, que, según sospechan los investigadores, "controla la actividad de Soluciones de Gestión".

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Para Anticorrupción, la "vinculación" entre Koldo García y el subteniente "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos objeto de la investigación, con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios", relacionada con un negocio de pizarras.

Rodríguez sería para los investigadores una pieza clave en la gestión de los contratos investigados, ya que se le atribuye haber puesto en contacto a Juan Carlos Cueto, propietario del grupo Cueto, y el comisionista Aldama con los responsables de la adjudicación.

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Rotaeche, que fue uno de los cuatro detenidos al inicio de este procedimiento junti a Koldo García y Aldama, figura como responsable de Soluciones de Gestión, si bien la UCO considera que el verdadero propietario es Juan Carlos Cueto, si bien habría evitado figurar al estar siendo ya investigado en el caso Defex.EFE