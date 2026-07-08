El incendio de Navarcles fuerza a confinar a unas 7.000 personas en Sallent (Barcelona)

Barcelona, 8 jul (EFE).- La Generalitat ha pedido el confinamiento de unos 7.000 vecinos del núcleo urbano de Sallent (Barcelona) por el incendio forestal originado en Navarcles, que ha provocado una gran humareda y ha llegado a una industria, donde ha quemado un camión y palés.

Según ha informado Protección Civil, a las 19:00 horas se ha enviado una Es-Alert para pedir el confinamiento a todos los vecinos del núcleo urbano de Sallent por la evolución de este incendio.

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Por este mismo incendio, la Generalitat ya había pedido previamente el confinamiento de unas 360 personas en la zona de Cabrianes, el polígono industrial Berenguer de Sallent y la zona oeste del núcleo de Artés.

El fuego, que ha afectado a unas 30 hectáreas, también ha obligado a cortar la C-25 entre Sallent y Artés.

Con los termómetros marcando récords en plena ola de calor, los incendios forestales no dan tregua en Cataluña, con varios fuegos simultáneos: uno de alta intensidad en Aiguamúrcia (Tarragona), otro en Gavà (Barcelona), que ha obligado a confinar a 6.000 vecinos, y otro en Navarcles.

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Los Bomberos han activado 25 dotaciones para luchar contra el incendio de Navarcles, que se ha iniciado hacia las 15:45 horas en los márgenes del puente de Cabrianes. EFE