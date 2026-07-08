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El incendio de Gavà (Barcelona) obliga a confinar a unas 6.000 personas

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Barcelona, 8 jul (EFE).- El incendio declarado este miércoles en Gavà (Barcelona), que mantiene a 6.000 personas confinadas, ya afecta a una superficie aproximada de 7 hectáreas, mayoritariamente forestales, según datos de los Agentes Rurales.

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Los bomberos, que han desplegado en la zona siete medios aéreos y veintinueve dotaciones terrestres, trabajan para cerrar el flanco izquierdo del incendio, el que tiene más potencial de propagarse hacia la sierra de Ferreres, al lado de la localidad, así como los focos secundarios que queman fuera del perímetro.

Según ha publicado el ayuntamiento de Gavà en su cuenta de X, la situación se desarrolla “favorablemente” y los bomberos confían en que el incendio se pueda estabilizar en las próximas horas.

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Ante la evolución del fuego, que ha afectado a varios vehículos en Gavà y se ha propagado por una zona forestal, Protección Civil ha enviado poco antes de las 15 horas una Es-Alert para pedir a los vecinos de la urbanización de Can Tries i Bruguers, en Gavà, Sant Climent de Llobregat y de la zona cercana al Puig de Miramar de Viladecans (Barcelona) que cierren puertas y ventanas, no salgan a la calle y sigan las indicaciones de las autoridades.

Según han informado los Bomberos, a las 13:34 horas han recibido el aviso de este incendio, que se ha iniciado en la calle Montserrat Roig, donde ha afectado a varios vehículos y posteriormente se ha propagado a una zona de vegetación forestal en el barrio de Can Tries.

El fuego ha generado una gran columna de humo, visible desde varias localidades de los alrededores, y los bomberos cuentan desde hace una hora con nuevas dotaciones que estaban hasta el momento desplazadas al incendio de Sentmenat.

En plena ola de calor en Cataluña, 210 municipios afrontan este miércoles un peligro extremo de incendio forestal y otros 455 presentan un riesgo muy alto. EFE

ppa/rq/mam

(vídeo)

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