El entrenador argentino Óscar Anaya, de nuevo con importantes bazas en las nocturnas

Madrid, 8 jul (EFE).- El argentino Óscar Anaya, preparador que firmó un triplete en las carreras de caballos nocturnas del pasado jueves en el Hipódromo de Madrid, ensillará este jueves cinco pupilos con importantes opciones que deben darle nuevas victorias en la temporada. Con “Mauro”, en la prueba de apertura de las 22.10 horas, tiene al máximo favorito.

“Mauro” es un purasangre con nada menos que catorce victorias en pistas de arena, entre ellas la del recinto madrileño. Viene de firmar un tercer puesto siete días atrás y esta noche cuenta con el aumento de distancia a favor (pasa de 1.700 a 1.900 metros) y un lote más reducido (tres rivales) para remontar.

PUBLICIDAD

El portugués Ricardo Sousa, jockey que habitualmente cuenta con las primeras montas de Anaya, estará en la montura del caballo de la cuadra Mallow Gran Canaria.

Como principal enemigo, “Flaming Glass”, otro especialista en la tierra, con dos éxitos ya en la arena del Hipódromo de La Zarzuela, y que será conducido por el checo Václav Janácek, el líder y actual campeón de fustas en España.

PUBLICIDAD

Para la segunda carrera, en 1.800 metros y con montas de jinetes aficionados, Anaya pondrá en pista a “Super Lover”. No compite desde invierno y ello puede mermar su rendimiento, aunque en la silla contará con uno de los amateurs con más victorias, Pablo Laborde. “If Not Now”, con Gonzalo Pineda, apunta a ser un serio enemigo.

Dos de las cuatro participantes de la tercera carrera, un sprint de 1.200 metros, tendrán el sello Anaya, “Natural Force” y “Surrey Shadow”, con las respectivas montas de Sousa y el también argentino Nico Valle. Pese a lo reducido del campo, no extrañaría que los muy en forma “Ambushed” y “Sucking Diesel” terminaran por delante.

PUBLICIDAD

La yegua “Stepinmydirection”, de Anaya y con Sousa, es la favorita en la cuarta, la carrera de la Lototurf, el otro hándicap de 1.200 metros y donde ha sido retirado “Mi Niño” (mantilla 1). “Villaires” y “Summercake” parecen las principales amenazas.

En los 2.400 metros para tres años no ganadores que cerrarán la velada, Anaya no cuenta con representantes. La cuadra San José, con “High Dinasty” e “Imperial Stout”, contarán con mucho apoyo en taquillas. Janácek y, de nuevo, Sousa serán sus respectivos jockeys.

PUBLICIDAD

Así, los números de los caballos favoritos para estas cinco carreras, base de la apuesta Quíntuple Plus, son:

1ª Carrera: 1 (Mauro) – 2 (Flaming Glass)

2ª Carrera: 1 (Super Lover) – 5 (If not Now)

3ª Carrera: 1 (Ambushed) – 4 (Sucking Diesel)

4ª Carrera: 2 (Summercake) – 3 (Villaires) – 4 (Stepinmydirection)

5ª Carrera: 3 (High Dinasty) – 4 (Imperial Stout). EFE

fg/sab