El defensa Einar Galilea renueva por una temporada con el Málaga

Málaga, 8 jul (EFE).- El defensa vasco Einar Galilea continuará una temporada más en el Málaga, tras haber renovado su contrato después de tres campañas en el equipo andaluz y de lograr dos ascensos a LaLiga Hypermotion y a LaLiga EA Sports, informó el club malagueño.

Galilea ya se erigió en una pieza clave del equipo en la temporada 2023-24, en la que jugó 28 partidos, 27 de ellos en Primera Federación más uno en la Copa del Rey, con dos goles en su haber.

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En la siguiente campaña acumuló 27 encuentros en LaLiga Hypermotion con el Málaga, en la que también anotó dos tantos, y en la última temporada el central vitoriano disputó 25 encuentros y logró su segundo ascenso con el club, para sumar un total de 80 partidos oficiales en su trayectoria en la entidad malaguista entre todas las competiciones.

La renovación del jugador formado en la cantera del Alavés es el primer movimiento del Málaga en su regreso a Primera División, después de que hayan causado baja al cumplir sus contratos los defensas Jokin Gabilondo, Víctor García y Javi Montero; los centrocampistas Josué Dorrio y el serbio Darko Brasanac; y el delantero Eneko Jauregui. EFE

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