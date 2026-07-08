El 56 % de las familias en las ficciones más vistas en España son desestructuradas

Madrid, 8 jul (EFE).- El 56 % de las familias representadas en las series y películas más consumidas en la televisión española y plataformas digitales aparecen en conflicto, fragmentadas o desestructuradas.

Así lo revela el estudio 'Las familias en pantalla: modelos de hogares en las películas y series más vistas en España en 2025', impulsado por la Fundación The Family Watch, elaborado por investigadores de la Universidad Nebrija y la Universidad Rey Juan Carlos, realizado con el apoyo de Methos Medi, y que se ha presentado este miércoles.

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Como ha expuesto María José Olesti, directora general de The Family Watch, "tanto las series como las películas más vistas no son únicamente un entretenimiento, sino que otorgan legitimidad a los modelos de relaciones y son un reflejo y motor de cambios sociales que se producen en nuestra sociedad".

La investigación ha analizado 40 producciones audiovisuales extraídas de las diez series y las diez películas más vistas tanto en televisión lineal como en plataformas de streaming durante 2025.

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De todas estas ficciones, se han analizado 158 personajes representativos de las dinámicas familiares.

El estudio ha concluido que solo un 5 % de las historias muestran un modelo familiar aspiracional o positivo, mientras que un 33 % presentan a la familia como una institución problematizada o en crisis.

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Sin embargo, aunque las estructuras familiares aparecen debilitadas, el 27,8 % de los personajes desempeñan un papel de sostén emocional, por delante de las figuras de autoridad (22,2 %) y de los personajes que generan conflicto (20,3 %).

La ficción más vista en España presenta principalmente la relación familiar a través del afecto (35,8 %). Sin embargo, también destacan las ficciones con un discurso familiar relacionado con el conflicto (15,1 %) y el deber (8,8 %).

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Por otro lado, casi uno de cada cuatro personajes (23 %) carece de una estructura familiar reconocible, recurso habitualmente utilizado para justificar el papel de antagonista del personaje.

"Vivimos en una sociedad donde crece la soledad no deseada y la dificultad para conciliar la vida familiar con la vida profesional. Es precisamente por ello que la familia tiene que ser un espacio principal de cuidado, de apoyo emocional y de solidaridad entre generaciones", ha apuntado Carmen Llovet, investigadora de la Universidad Antonio de Nebrija.

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Pese a la abundancia de conflictos familiares, el informe constata que la ficción continúa transmitiendo valores tradicionalmente asociados a las familias, como el sacrificio y el deber familiar (23,6 %), seguidos de la autonomía individual (19,7 %) y la tradición y continuidad (12, 7%).

Sin embargo, esto se ve afectado por el contexto narrativo de la trama, ya que mientras en las series de época imperan estos valores, en la ficción contemporánea "no se representan los vínculos biológicos como algo seguro, sino que surgen familias elegidas. Al hacer el análisis nos encontramos con que había series y películas donde no existía la familia con estructura convencional, sino que el concepto de familia se ha ampliado", ha asegurado Ernesto García, investigador de la Universidad Antonio de Nebrija.

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La familia continúa condicionando la construcción de la identidad de los personajes: en el 62 % de los casos influye decisivamente en quiénes son y en el 45 % determina las decisiones que toman a lo largo de la historia.

Por otro lado, los estereotipos de género siguen presentes en las ficciones, ya que en el 26 % de los casos analizados, la madre aparece como principal cuidadora frente al 11 % de casos en los que el rol lo ocupa el padre.

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Otro de los aspectos que han subrayado los investigadores, ha sido el hecho de que en las ficciones los jóvenes no muestran deseo de formar una familia.

"Las historias que vemos en las pantallas contribuyen a conjurar percepciones y expectativas, pero también son referentes sobre cuestiones tan importantes como la convivencia, las relaciones familiares, la maternidad y la paternidad", explica Olesti.

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Como recomendaciones, los investigadores de este estudio destacan la incorporación del deseo de formar una familia en las narrativas, introducir criterios de representación familiar en las políticas públicas de financiación audiovisual y mayor diversidad familiar. EFE