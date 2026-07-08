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Diez años de prisión para un monitor por agredir sexualmente a una niña en Pontevedra

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Pontevedra, 8 jul (EFE).- La Audiencia de Pontevedra ha condenado a diez años de prisión a un monitor de un campamento ecuestre de Pontevedra que agredió sexualmente en varias ocasiones a una niña de tan solo seis años de edad.

Los hechos, según consta en la sentencia a la que EFE ha tenido acceso, se produjeron en junio de 2023.

El monitor se encargaba de enseñar a los niños que acudían al campamento a cuidar de los caballos que había en la granja, así como a organizar juegos diversos para entretener a los menores durante su estancia.

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Durante esos días, el acusado "con la finalidad de atentar contra la integridad sexual de la menor", sostienen las magistradas de la Sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra, en varias ocasiones cogió a la niña en brazos.

Aprovechaba esos momentos para agredirla sexualmente.

Debido a esos hechos, si bien la menor no ha sufrido daños psicológicos significativos, sí ha desarrollado una reacción de desconfianza hacia su cuidado por terceras personas.

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Junto con la pena de cárcel, el tribunal le ha impuesto al hombre cinco años de libertad vigilada, que comenzarán a contar cuando salga de prisión.

Además, el monitor no podrá acercarse a menos de 100 metros de la menor durante doce años y estará inhabilitado para trabajar con menores durante los próximos quince.

El acusado tendrá que pagar las costas procesales e indemnizar a la madre de la víctima, en su representación al ser su tutora legal, con 5.000 euros. EFE

aer/jrs/ram

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