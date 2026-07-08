Diego Moreira: “España es un gran equipo, pero nosotros también y vamos a demostrarlo”

Los Ángeles (EE.UU.), 8 jul (EFE).- Diego Moreira, centrocampista de la selección de Bélgica, reconoció que España, a la que se enfrentan en cuartos de final del Mundial 2026, es “un gran equipo” pero confió en las posibilidades de su país de pasar la eliminatoria.

"España es un gran equipo. Sabemos que no han encajado ningún gol desde el inicio de la competición, pero nosotros también tenemos mucha calidad en el equipo y vamos a trabajar para demostrarlo", dijo en zona mixta en Los Ángeles.

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"Tengo mucha confianza en nuestro equipo. Tenemos mucha calidad y muy buenos jugadores. Nuestro trabajo ahora es demostrar que podemos llegar lo más lejos posible", completó.

Por último, aseguró que la polivalencia de Bélgica es una de sus mejores armas.

"Nuestra fuerza es la polivalencia. Tenemos muchos jugadores con características distintas y eso nos hace un equipo muy completo", aseguró. EFE