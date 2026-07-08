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Detienen en Melilla a un presunto depredador sexual de menores a través de redes sociales

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Melilla, 8 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un hombre de 40 años, trabajador en bares y cafeterías de la ciudad autónoma, al que se considera presuntamente un depredador sexual de menores a través de las redes sociales y que tras pasar a disposición judicial ya está en prisión preventiva.

Se le considera presunto responsable de tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años por vías telemáticas, once delitos de ciberacoso a menores, corrupción de menores, tenencia y distribución de pornografía infantil, según una nota de la Policía de Melilla.

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También se le imputan varios ilícitos contra la intimidad por captar imágenes no consentidas de ciudadanas en la vía pública tras una investigación que se ha prolongado durante un año y medio y ha conllevado el análisis de más de un millón de archivos.

La Policía ha asegurado que esta investigación “destaca sobremanera por su importancia, duración, dificultad y perfil de las víctimas, algunas de ellas de 11 años de edad”, y porque ha permitido la detención de “uno de los delincuentes sexuales más peligrosos y activos de la historia de Melilla”.

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La investigación policial en Melilla, denominada ‘Operación Sirena II’, corrió a cargo del Grupo de Menores (GRUME) en colaboración con la Unidad de Delitos Tecnológicos y arrancó el 29 de enero de 2025, cuando dos menores en situación de especial vulnerabilidad presentaron sendas denuncias.

Los agentes iniciaron un intenso trabajo de campo con toma de declaraciones, reconocimientos y cotejo de datos que desveló el modus operandi del sospechoso, que utilizaba perfiles falsos en las redes sociales bajo la apariencia de una mujer.

Mediante un lenguaje cariñoso y cercano, se ganaba la confianza de las menores para solicitarles fotografías íntimas y una vez obtenido el material lo introducía en su perfil real de usuario para continuar el contacto, momento en el que iniciaba “una fase de extorsión pura” exigiendo material explícito de mayor gravedad e incluso ofreciendo dinero o regalos a cambio de sexo virtual.

La primera víctima aportó un dato clave al señalar que varias de sus compañeras estaban sufriendo el mismo acoso y también entregó su teléfono móvil, gravemente dañado tras intentar destruirlo presa del pánico, que fue reparado y reconstruido para recuperar información, lo que permitió identificar y detener inicialmente al agresor en diciembre de 2025.

En el registro de su vivienda fueron intervenidos dos teléfonos móviles y múltiples soportes de almacenamiento digital lo que conllevó la revisión de más de 500.000 imágenes y vídeos y más de un millón de archivos de conversaciones de redes sociales.

El cruce de datos con fuentes abiertas y bases policiales permitió identificar a once menores como víctimas directas en distintos puntos del país, además de otras aún sin identificar y todas ratificaron los hechos.

La Policía confirmó que las imágenes de una de las menores de Melilla ya habían sido registradas de forma anónima en la ICSE (Base de Datos Internacional de imágenes y vídeos sobre Explotación Sexual de Niños) y los archivos robados a la menor melillense circulaban por las redes criminales de medio mundo.

Fueron detectados en redes sociales en Suiza; en canales de Telegram y registros policiales en Portugal y Eslovenia; en teléfonos vinculados a la pederastia en Argentina, Uruguay y Chile; en terminales decomisados y reportes oficiales de Alemania, Francia y Canadá, y en la plataforma Reddit en Brasil.

La explotación definitiva de esta segunda fase operativa se ejecutó el 20 de junio de 2026, con una nueva detención del individuo por el grueso de los cargos acumulados y, tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión preventiva sin fianza. La investigación continúa abierta para la identificación del resto de las víctimas. EFE

(Foto)

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