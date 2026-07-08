Detenido por estafar con la venta de cursos "online", criptomonedas y productos de IA

Madrid, 8 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un varón por estafas cometidas en los últimos diez años con la venta de cursos "online", criptomonedas y productos de inteligencia artificial (IA), informa este Cuerpo.

El arrestado ha utilizado una infraestructura digital delictiva que ha ido modificando para adaptarse a las nuevas necesidades sociales de talo forma que en las últimas fechas ofertaba productos de IA con el único fin de estafar a sus clientes.

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Las investigaciones comenzaron tras la interposición de numerosas denuncias de personas que manifestaban haber sido estafadas a través de diversas páginas de internet que ofertaban cursos "online".

El arrestado ofertaba cursos "online" a través de plataformas vinculadas a empresas registradas con su nombre pero totalmente ficticias.

El material con el que contaban había sido obtenido sin consentimiento de sus creadores, que lo habrían subido de forma gratuita a diversas plataformas, y el detenido se apoderó del mismo para venderlo como contenido exclusivo.

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En su oferta aseguraba la obtención de títulos oficiales a pesar de que no contaba con ninguna institución educativa regulada que los acreditase ni convenio alguno suscrito con algún organismo oficial.

Los agentes constataron posteriormente que este hombre realizó varias estafas desde una plataforma de intercambio digital de divisas.

Cuando un cliente intentaba recuperar su dinero invertido la transacción quedaba en estado 'pendiente' y desde el soporte técnico le obligaban a pagar más dinero para poder desbloquear sus fondos diciendo que se trataba de una tasa de verificación, un impuesto gubernamental o una comisión.

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Los usuarios que abonaban esta tarifa extra eran bloqueados o la plataforma dejaba de responder quedándose con el dinero.

Asimismo el detenido realizó contratos de prestación de servicios y políticas de devoluciones con datos de empresas inexistentes.

Y utilizó logotipos, nombres y marcas de bancos, universidades, empresas privadas y organismos oficiales de España para captar clientes a los que causó graves fraudes.

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Las víctimas eran atraídas a través de publicidad engañosa anunciada en webs y redes sociales.

La última modalidad de fraude con la que estaba atrayendo a multitud de personas estaba siendo cometida a través de la venta de productos de IA.

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A través de una fuerte publicidad consiguió captar a un gran número de clientes que fueron víctimas de su engaño.

Por todo ello ha sido detenido y puesto a disposición judicial como presunto responsable de delitos de estafa, contra la propiedad intelectual e industrial, publicidad engañosa, fraude a los consumidores y falsedad en documento mercantil.

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Este hombre ya había sido detenido en mayo por apoderarse de una empresa y de su web impidiendo el acceso a la misma a su propietario al que provocó un perjuicio de 50.000 euros. EFE