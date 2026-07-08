Espana agencias

Detenido por estafar con la venta de cursos "online", criptomonedas y productos de IA

Guardar
Google icon

Madrid, 8 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un varón por estafas cometidas en los últimos diez años con la venta de cursos "online", criptomonedas y productos de inteligencia artificial (IA), informa este Cuerpo.

El arrestado ha utilizado una infraestructura digital delictiva que ha ido modificando para adaptarse a las nuevas necesidades sociales de talo forma que en las últimas fechas ofertaba productos de IA con el único fin de estafar a sus clientes.

PUBLICIDAD

Las investigaciones comenzaron tras la interposición de numerosas denuncias de personas que manifestaban haber sido estafadas a través de diversas páginas de internet que ofertaban cursos "online".

El arrestado ofertaba cursos "online" a través de plataformas vinculadas a empresas registradas con su nombre pero totalmente ficticias.

El material con el que contaban había sido obtenido sin consentimiento de sus creadores, que lo habrían subido de forma gratuita a diversas plataformas, y el detenido se apoderó del mismo para venderlo como contenido exclusivo.

PUBLICIDAD

En su oferta aseguraba la obtención de títulos oficiales a pesar de que no contaba con ninguna institución educativa regulada que los acreditase ni convenio alguno suscrito con algún organismo oficial.

Los agentes constataron posteriormente que este hombre realizó varias estafas desde una plataforma de intercambio digital de divisas.

Cuando un cliente intentaba recuperar su dinero invertido la transacción quedaba en estado 'pendiente' y desde el soporte técnico le obligaban a pagar más dinero para poder desbloquear sus fondos diciendo que se trataba de una tasa de verificación, un impuesto gubernamental o una comisión.

Los usuarios que abonaban esta tarifa extra eran bloqueados o la plataforma dejaba de responder quedándose con el dinero.

Asimismo el detenido realizó contratos de prestación de servicios y políticas de devoluciones con datos de empresas inexistentes.

Y utilizó logotipos, nombres y marcas de bancos, universidades, empresas privadas y organismos oficiales de España para captar clientes a los que causó graves fraudes.

Las víctimas eran atraídas a través de publicidad engañosa anunciada en webs y redes sociales.

La última modalidad de fraude con la que estaba atrayendo a multitud de personas estaba siendo cometida a través de la venta de productos de IA.

A través de una fuerte publicidad consiguió captar a un gran número de clientes que fueron víctimas de su engaño.

Por todo ello ha sido detenido y puesto a disposición judicial como presunto responsable de delitos de estafa, contra la propiedad intelectual e industrial, publicidad engañosa, fraude a los consumidores y falsedad en documento mercantil.

Este hombre ya había sido detenido en mayo por apoderarse de una empresa y de su web impidiendo el acceso a la misma a su propietario al que provocó un perjuicio de 50.000 euros. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno anuncia la construcción de un nuevo tren entre el aeropuerto de Sevilla y la estación de Santa Justa

El proyecto se ha publicado este miércoles en el BOE, con una inversión de 300 millones de euros

El Gobierno anuncia la construcción de un nuevo tren entre el aeropuerto de Sevilla y la estación de Santa Justa

El príncipe Sverre Magnus de Noruega, víctima de suplantación de identidad con Haaland como protagonista: una cuenta falsa, miles de seguidores y un comunicado oficial

En medio del Mundial 2026, alguien ha logrado hacerse pasar por el hijo menor de Haakon y Mette-Marit

El príncipe Sverre Magnus de Noruega, víctima de suplantación de identidad con Haaland como protagonista: una cuenta falsa, miles de seguidores y un comunicado oficial

La Policía encuentra un caimán en una casa del barrio de Los Pajaritos de Sevilla durante una operación antidroga

El Seprona ha gestionado su traslado a un centro de rescate y rehabilitación de fauna salvaje de la provincia

La Policía encuentra un caimán en una casa del barrio de Los Pajaritos de Sevilla durante una operación antidroga

Una nueva prueba detecta el cáncer de boca en menos de una hora: podría evitar hasta el 90% de las biopsias quirúrgicas

El proceso completo tarda menos de una hora y el costo estimado de los materiales es inferior a diez euros por paciente

Una nueva prueba detecta el cáncer de boca en menos de una hora: podría evitar hasta el 90% de las biopsias quirúrgicas

Posible caso de violencia machista en Mijas (Málaga): encuentran el cuerpo de dos mujeres tras un incendio en su vivienda

Los agentes no descartan ninguna hipótesis por el momento

Posible caso de violencia machista en Mijas (Málaga): encuentran el cuerpo de dos mujeres tras un incendio en su vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de documentos”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

ECONOMÍA

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”