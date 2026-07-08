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Cuatro detenidos en Alzira (Valencia) por el homicidio imprudente de un trabajador

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València, 8 jul (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a cuatro personas por un presunto delito de homicidio imprudente, por el fallecimiento de un operario en un edificio en construcción tras sufrir una caída por el hueco del ascensor.

Entre los arrestados se encuentran los dos hermanos administradores de la empresa constructora, a los que se les imputan los delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad y los derechos de los trabajadores, así como el apoderado, padre de los administradores, y un operario, imputados por un delito de encubrimiento.

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Según un comunicado de la Policía Nacional, los arrestados modificaron el escenario del siniestro antes de avisar a los servicios de emergencias, trasladando el cadáver de ubicación para simular que se trataba de un tropiezo accidental sufrido por parte de un cliente, con la intención de ocultar que esta persona se encontraba empleada de forma clandestina.

El fallecido trabajaba sin contrato, realizaba jornadas abusivas y pernoctaba de forma precaria sobre un colchón en la propia estructura en construcción, según la nota.

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Los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero, cuando el centro de emergencias 112 recibió una llamada telefónica en la que se alertaba de que un hombre había sufrido una caída accidental por las escaleras de una obra en Alzira y se encontraba sangrando de gravedad.

Al personarse en el lugar las dotaciones de Policía Nacional y servicios sanitarios, hallaron a la víctima inconsciente y sin responder a estímulos, siendo evacuada con vida hacia el Hospital de la Ribera, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

En primera instancia, el responsable de la empresa y propietario del edificio, manifestó a los agentes que el fallecido se trataba de un cliente particular que se había personado en las instalaciones para realizar una visita comercial, con la intención de alquilar una habitación una vez concluidas las obras.

Según su testimonio inicial, la muerte se habría producido de forma fortuita debido a un tropiezo en los peldaños de la primera planta, golpeándose en la cabeza.

Posteriormente, las pesquisas fueron asumidas por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Alzira, sospechando que la versión ofrecida por los empresarios no correspondía con la realidad.

Tras la investigación, se pudo corroborar que la persona fallecida, no era un cliente, sino un empleado de la constructora que venía prestando sus servicios desde principios de año sin contrato legal de ningún tipo.

Además, realizaba jornadas laborales abusivas, muy superiores a las establecidas, y pernoctaba de forma precaria en el interior de la propia obra sobre un colchón en el suelo, desprovisto de servicios mínimos esenciales como el acceso a agua caliente.

Los investigadores concluyeron que el trabajador se precipitó al vacío por el hueco del ascensor, el cual carecía por completo de sistemas de iluminación y protección. Durante la caída, el operario sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lo que, al parecer, le causó posteriormente la muerte.

Seguidamente, los responsables de la constructora, tras percatarse del accidente y con conocimiento de la total ausencia de medidas de seguridad y de la situación de clandestinidad laboral del empleado, idearon un plan para manipular el escenario.

Presuntamente, extrajeron al herido del hueco del ascensor y lo arrastraron hasta la zona de las escaleras del inmueble, colocando barandillas de protección metálicas en el primer tramo, para darle apariencia de seguridad.

Una vez adecuado el espacio, llamaron a los servicios sanitarios simulando el accidente fortuito del supuesto cliente, con el objetivo de evadir responsabilidades civiles o penales. EFE.

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