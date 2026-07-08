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Cataluña lucha contra nuevos fuegos simultáneos, mientras se desfonda con el de Sentmenat

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Madrid, 8 jul (EFE).- Cataluña, la zona más afectada por los incendios, ha luchado este miércoles contra tres nuevos fuegos simultáneos, obligando uno de ellos a confinar a 6.000 personas, mientras los cuerpos de extinción han continuado sus labores con el objetivo de intentar estabilizar al final del día el de Sentmenat (Barcelona), el más intenso.

En plena ola de calor, con termómetros por encima de los 40 grados en diferentes puntos, con una máxima de 44,1 grados en Vinebre (Tarragona) y un récord histórico de 40,5 grados en la ciudad de Barcelona, las autoridades catalanas ha decretado un total de 210 municipios en peligro extremo de incendio forestal y otros 455 en riesgo muy alto.

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El fuego de Sentmenat, activo desde el lunes, mantiene aún a unas 300 personas confinadas en sus casas, mientras en las tareas de extinción participan una setentena de unidades y unos 240 efectivos del cuerpo de Bomberos.

Este incendio ha arrasado ya alrededor de 200 hectáreas y cuenta con un perímetro que, aunque cerca de ser estabilizado, no podrá considerarse como tal hasta última hora de hoy, si las circunstancias son favorables.

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Un incendio de alta intensidad en Aiguamúrcia (Tarragona), otro en Gavà (Barcelona) -ha obligado a confinar a 6.000 vecinos- y otro en Navarcles (Barcelona) han protagonizado esta tercera jornada consecutiva con simultaneidad de fuegos.

Por el momento, los Bomberos dan prioridad a los siniestros en los que tienen más capacidad de trabajo para ser efectivos, los de Gavà y Navarcles, y a medida que la evolución sea favorable centrarán más recursos en el de Aiguamúrcia.

El de Gavà es el más aparatoso, con siete hectáreas ya afectadas, por lo que Protección Civil ha enviado poco antes de las 15.00 horas una Es-Alert para pedir a los vecinos de tres áreas cercanas que cierren puertas y ventanas, no salgan a la calle y sigan las indicaciones de las autoridades.

El de Aiguamúrcia ya ha afectado a unas 25 hectáreas, ha obligado a cortar tres carreteras locales y ha provocado que Protección Civil haya solicitado el confinamiento de unas 500 personas.

Y por el iniciado esta tarde en Navarcles, la Generalitat también ha confinado a unas 360 personas en el área de Cabrianes, el polígono industrial Berenguer de Sallent y la zona oeste del núcleo de Artés.

Otra de las comunidades más afectadas es Castilla y León, aunque la situación ha mejorado en las últimas horas, especialmente para los 60 vecinos de Zacos (León), desconfinados ya de la escuela del pueblo y con carretera y línea férrea afectadas por el incendio de Porqueros de nuevo operativas, después de que se haya pasado de Índice de Riesgo Potencial (IGR) dos al nivel cero.

Otro incendio forestal en Ribota de Sajambre, en el municipio de Oseja de Sajambre (León) y que se declaró por otro rayo el pasado 26 de junio, sigue en IGR 1, con ocho medios que trabajan en este momento en la zona, con tres cuadrillas terrestres, dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y una autobomba.

También en nivel IGR 1 está un fuego originado el martes por rayos en la localidad leonesa de Espina de Tremor, con 16 medios en la zona, tres cuadrillas terrestres, autobombas, una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y dos bulldozer.

No se han librado de los incendios otras comunidades autónomas, pero también han evolucionado favorablemente en Galicia, Andalucía y Valencia.

Así, en Galicia las autoridades han dado por estabilizado el incendio forestal que comenzó este martes en la parroquia de Sirvián, en el municipio de Guntín (provincia de Lugo), tras arrasar en las últimas horas unas 30 hectáreas de terreno.

En Andalucía se continúa trabajando para extinguir los fuegos estabilizados de Grazalema y Barbate (Cádiz); así como en la Comunidad Valenciana, en Soneja (Castellón).

En lo relativo al fuego en el parque natural de Grazalema toda la población desalojada de forma preventiva, 188 personas, ha podido regresar a sus casas el martes, mientras que el de Soneja, que evoluciona favorablemente tras quemar 183 hectáreas, ha permitido abrir las carreteras y el acceso de los 500 vecinos desalojados. EFE

(foto)

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