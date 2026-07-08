ATA señala que las bajas de los asalariados son 4,5 veces más que las de los autónomos

Madrid, 8 jul (EFE).- El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado este miércoles que el índice de bajas de los asalariados es 4,5 veces superior al de los autónomos, a pesar de que ambos colectivos utilizan el mismo sistema de salud, con las mismas listas de espera.

Ante la polémica generada por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al cuestionar que un empleado cobre lo mismo cuando está de baja que trabajando, Amor ha querido dejar "una reflexión" en su cuenta de X.

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Así, ha apuntado que el índice de bajas entre los autónomos es del 0,9 %, cuando en los asalariados alcanza el 4,4 %, y se ha reducido en los últimos años a pesar de que la edad media es mayor que entre los empleados por cuenta ajena y de que trabajan más horas semanales.

"La salud de todos, trabajadores y autónomos es lo primero y primordial, pero estos datos son para una reflexión sosegada", ha zanjado. EFE