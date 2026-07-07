Tagliafico, Paredes y Álvarez salen como novedades en el once de Argentina ante Egipto

Atlanta, 7 jul (EFE).- El lateral Nicolás Tagliafico, el mediocentro Leandro Paredes y el delantero Julián Álvarez son las grandes novedades del once titular que ha dispuesto el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para encarar el encuentro de octavos del Mundial de este martes ante Egipto en Atlanta.

Las dudas planeaban sobre la titularidad en el lateral izquierdo de Facundo Medina, que finalmente parece no haberse recuperado de los problemas que manifestó al final del sufrido encuentro de octavos ante Cabo Verde, que se resolvió por 3-2 tras la prórroga. Para sustituirlo, Scaloni ha optado por el veterano Tagliafico.

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Del mismo modo se creía que el seleccionador albiceleste optaría hoy por alinear a Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi en punta, en favor de Lautaro Martínez (titular ante Cabo Verde), una previsión que finalmente se ha cumplido.

Probablemente la novedad más importante en la escuadra sudamericana sea la presencia de Leandro Paredes, que llegó al Mundial arrastrando un lesión y solo había sido titular en el tercer partido de la fase de grupos ante Jordania con la clasificación ya sellada.

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Scaloni había optado en el resto de partidos por situar a Alexis Mac Allister para escoltar a De Paul en el mediocentro, pero previsiblemente el del Liverpool podrá ocupar este martes una posición más adelantada en la que se siente más cómodo.

Argentina sale con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez y Lionel Messi. EFE

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