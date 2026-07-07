Senadora paraguaya que insultó a Mbappé le exige que se retracte por su respuesta

Asunción, 7 jul (EFE).- La senadora paraguaya Celeste Amarilla, que causó polémica por sus expresiones en contra de Kylian Mbappé, exigió este martes al delantero de la selección francesa que se retracte de sus dichos, después de que éste la llamó "mujer despreciable e indigna de su cargo" en respuesta a los agravios.

"Él tiene que retractarse conmigo, él tiene que retractarse conmigo (porque) se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya, se está metiendo también con Paraguay", dijo Amarilla en una conferencia de prensa en el Senado.

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"Claro que fui agraviada, y con suficientes motivos para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla, vamos a ver hasta dónde llega", prosiguió, al tiempo que se declaró víctima de violencia política y contra la mujer por parte del jugador.

Amarilla insultó a Mbappé después de que Francia eliminase a Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo, en un friccionado partido que se resolvió por 0-1 gracias a un gol de penalti del futbolista del Real Madrid.

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En sus redes sociales, la senadora del opositor Partido Liberal reaccionó al resultado llamando a Mbappé "soberbio, nuevo rico, prepotente y feo".

Pero también cuestionó su origen y nacionalidad, al apuntar que es un "camerunés colonizado" que finge ser francés.

"Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", agregó en declaraciones que han sido consideradas como racistas o discriminatorias.

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Sin embargo, la senadora restó hierro este martes a sus dichos al indicar que algunas personas con ascendencia africana que "salen llorando cuando se les dice africanos", en alusión al jugador oriundo de la región francesa de Bondy, cercana a París.

"Hay un 'ius sanguinis', el documento puede decir lo que quiera, pero yo si tengo un hijo en Japón, mi hijo es paraguayo. Puede decir japonés en su cédula, pero mi hijo no va a tener las características japonesas, mi hijo no va a comer comida japonesa", añadió la legisladora, al citar el principio legal que reconoce la identidad nacional como fundamento para que una persona puede adquirir la nacionalidad de sus padres.

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Asimismo, la senadora pidió al astro del balompié que, "si sabe leer", revise la carta abierta que le escribió la noche del lunes, en la que declaró que le molestó al "arrogancia" del futbolista francés y reconoció que escribió los insultos cuando tenía "la sangre hirviendo".

"Exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas, yo tampoco voy a tolerar tu violencia, vos no me conocés, no tienes idea de quién soy y no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo", señaló Amarilla en la misiva que difundió en su cuenta en X. EFE

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(foto)(video)