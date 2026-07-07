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Scaloni: "Me hice entrenador para tener estas emociones"

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Atlanta (EE.UU.), 7 jul (EFE).- El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró que se hizo entrenador después de su carrera como jugador para poder vivir emociones como las que dejó este martes el cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto, en el que la 'Albiceleste' remontó una desventaja de dos goles en quince minutos para ganar 3-2 y meterse en cuartos del Mundial.

"Yo me hice entrenador cuando dejé de jugar para tener estas emociones. Por eso, no porque me guste ser entrenador. Yo sufro igual que todos ustedes cuando estoy en el banco", confesó el técnico en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

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Fueron las primeras impresiones que dejó Scaloni sobre el partido, después de que la emoción le impidiera ofrecer una breve entrevista en televisión al pie de la cancha, como marca el protocolo de la FIFA.

"No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado... ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Ya está, me tengo que ir, dejá, dejá...", había declarado Scaloni tras el 3-2 de su equipo, que envía a Argentina a cuartos de final.

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Más sosegado en la rueda de prensa, el seleccionador dejó claro que su equipo no había jugado mal contra Egipto, y precisó que le había gustado más que el encuentro contra Cabo Verde.

"Siempre vi el partido que estaba de nuestro lado. Más allá del resultado, creo que el equipo no estaba haciendo un mal partido. (...) el otro día con Cabo Verde las expectativas eran que el partido iba a ser fácil y yo creo que fue peor", explicó.

Sin embargo, afirmó que hoy tuvo la sensación constante de que sus pupilos le podían dar la vuelta. "Después del 2-2 este partido había que intentar terminarlo antes del tiempo reglamentario porque venía la inercia positiva", destacó.

Scaloni también puso en valor el papel de Lionel Messi, que hoy anotó un gol y dio una asistencia, avisando que otros jugadores se habrían venido abajo tras fallar un penalti como él en la primera mitad.

"Podría haber dicho 'erré el penal y ya está, nos vamos', o hacen el 2-0 y ya está. Y él la vuelve a pedir y vuelve a intentar. Se me pone la piel de gallina, de verdad", dijo.

El técnico, que suma 101 partidos en el banquillo de la 'Albiceleste' no desaprovechó la oportunidad para llamar a la calma a sus jugadores, señalando que deben jugar con menos presión de la que probablemente tengan por ser los vigentes campeones.

Argentina se enfrentará el sábado en Kansas City al vencedor del cruce entre Suiza y Colombia. "Colombia ya sabemos lo bien que está y lo complicado que siempre fue para nosotros, y Suiza tiene una tradición increíble de mundiales y grandísimos jugadores con experiencia. Lo que toque será y lo veremos", resumió Scaloni. EFE

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