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Rodrigo De Paul: "Tenemos un equipazo y tenemos al mejor del mundo"

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Atlanta (Georgia, EEUU), 7 jul (EFE).- El centrocampista de la selección argentina de fútbol Rodrigo De Paul aseguró este martes tras la épica remontada de este martes por 3-2 ante Egipto en los octavos del Mundial que y él y sus compañeros conforman "un equipazo" y además tienen "al mejor del mundo", en referencia al capitán y máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, Lionel Messi.

"Tenemos un equipazo y tenemos al mejor del mundo, que puso el empate, y creo que todo el equipo lo hizo muy bien", explicó De Paul en la zona mixta del Estadio Mercedes Benz de Atlanta, donde este martes la albiceleste logró remontar en apenas 13 minutos dos goles en contra con tantos de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández.

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El gol de la victoria, el de Enzo Fernández, fue además agónico, ya que llegó a los tres minutos de la prolongación y De Paul admitió que, tras el sufrido partido de Argentina ante Cabo Verde en dieciseisavos y también por lo visto en otros cruces, este está siendo un Mundial donde las grandes selecciones, sin excepción, están sufriendo para lograr pasar de ronda.

"A todas las selecciones les está costando, está todo muy parejo, pero nosotros estamos muy predispuestos a sufrir en los momentos que haya que sufrir", afirmó.

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Cuando se le preguntó que fue lo mejor que mostró el equipo en la apoteósica remontada ante la selección que capitanea el veterano Mohamed Salah, el medio del Inter Miami dijo: "el corazón, la actitud, cómo enfrentó la adversidad".

El ex del Atlético y Racing Club aseguró que los pupilos de Lionel Scaloni han quedado especialmente felices con el resultado por como sucedió, con el equipo perdiendo por dos goles a falta de 11 minutos para el fin del tiempo reglamentario,

"Cuando más se sufre, más se disfruta", concluyó De Paul. EFE

(vídeo)

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