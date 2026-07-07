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Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones 2026/2027

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Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones 2026/2027:

- Martes 7 de julio:

Ararat-Armenia (ARM), 2 - Riga (LET), 0

Kauno Zalgiris (LTU), 1 - Drita (KOS), 1

Lincoln Red Imps (GIB), 3 - Inter Club d'Escaldes (AND), 1 (*)

Sabah (AZE), 2 - The New Saints (WAL), 0

Vardar (MKD), 0 - KuPS Kuopio (FIN), 2

Floriana (MLT), 2 - Shamrock Rovers (IRL), 0

Borac (BIH), 1 - Levski Sofia (BUL), 1

Tre Fiori (SMR), 0 - Larne (NIR), 1 (*)

KÍ Klaksvík (FRO), 2 - Atert Bissen , 1 (LUX)

Víkingur Reykjavík (ISL), 1 - ETO Győr (HUN), 0

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- Miércoles 8:

Kairat Almaty (KAZ) - Sutjeska-Nikšić (MNE)

Flora Tallin (EST) - Iberia 1999 Tiflis (GEO)

Vitebsk (BLR) - Universitatea Craiova (ROU)

Petrocub (MDA) - Egnatia (ALB)

(*) Tras un sorteo para reequilibrar la competición, se determinó que el equipo perdedor de estas dos eliminatorias accederá a la tercera ronda de clasificación de la Liga Conferencia en lugar de a la segunda.

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Los partidos de vuelta se jugarán los días 14 y 15 de julio. EFE

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