Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones 2026/2027:
- Martes 7 de julio:
Ararat-Armenia (ARM), 2 - Riga (LET), 0
Kauno Zalgiris (LTU), 1 - Drita (KOS), 1
Lincoln Red Imps (GIB), 3 - Inter Club d'Escaldes (AND), 1 (*)
Sabah (AZE), 2 - The New Saints (WAL), 0
Vardar (MKD), 0 - KuPS Kuopio (FIN), 2
Floriana (MLT), 2 - Shamrock Rovers (IRL), 0
Borac (BIH), 1 - Levski Sofia (BUL), 1
Tre Fiori (SMR), 0 - Larne (NIR), 1 (*)
KÍ Klaksvík (FRO), 2 - Atert Bissen , 1 (LUX)
Víkingur Reykjavík (ISL), 1 - ETO Győr (HUN), 0
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- Miércoles 8:
Kairat Almaty (KAZ) - Sutjeska-Nikšić (MNE)
Flora Tallin (EST) - Iberia 1999 Tiflis (GEO)
Vitebsk (BLR) - Universitatea Craiova (ROU)
Petrocub (MDA) - Egnatia (ALB)
(*) Tras un sorteo para reequilibrar la competición, se determinó que el equipo perdedor de estas dos eliminatorias accederá a la tercera ronda de clasificación de la Liga Conferencia en lugar de a la segunda.
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Los partidos de vuelta se jugarán los días 14 y 15 de julio. EFE
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