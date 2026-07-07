Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027.
- Martes 7 de julio:
UNA Strassen (LUX), 1 - La Fiorita 1967 (SMR), 0
Elbasani (ALB), 1 - BATE Borisov (BLR), 1
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- Miércoles 8 de julio:
PFC Zire (AZE), - - Torpedo Kutaisi (GEO), -
Connah's Quay Nomads (WAL), - - Ballkani (KOS), -
Differdange 03 (LUX), - - Ilves Tampere (FIN), -
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- Jueves 9 de julio:
Atlètic Club d'Escaldes (AND), - - Mornar (MNE), -
Alashkert (ARM), - - Elimai Semei (KAZ), -
Dila Gori (GEO), - - Virtus 1964 (SMR), -
Liepāja (LET), - - Dečić (MNE), -
Hegelmann (LTU), - - Paide Linnameeskond (EST), -
Nõmme Kalju (EST), - - Linfield (NIR), -
Bohemians (IRL), - - St Joseph's (GIB), -
Dinamo-Minsk (BLR), - - Sileks (MKD), -
Marsaxlokk (MLT), - - Pyunik (ARM), -
Velež Mostar (BIH), - - Milsami Orhei (MDA), -
Mondorf-les-Bains (LUX), - - Dinamo Tiflis (GEO), -
Caernarfon Town (WAL), - - Levadia Tallin (EST), -
Europa (GIB), - - Shkëndija (MKD), -
KF Vllaznia (ALB), - - Malisheva (KOS), -
Glentoran (NIR), - - RFS (LAT), -
Penybont (WAL), - - Santa Coloma (AND), -
OFK Petrovac (MNE), - - Žalgiris (LTU), -
NSÍ Runavík (FRO), - - Hamrun Spartans (MLT), -
Dinamo City (ALB), - - Astana (KAZ), -
Sarajevo (BIH), - - Inter Turku (FIN), -
Stjarnan (ISL), - - Víkingur (FRO), -
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Los partidos de vuelta están programados para los días 14, 15 y 16 de julio. EFE
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