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Proteínas fósiles ayudan a reconstruir la evolución de osos de las cavernas de Atapuerca

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Burgos, 7 jul (EFE).- Un estudio liderado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) se ha servido de las proteínas conservadas en el esmalte dental para investigar la historia evolutiva de los osos de las cavernas.

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, reúne el mayor conjunto de datos paleoproteómicos obtenido hasta la fecha sobre el linaje de este mamífero prehistórico y analiza las proteínas preservadas en el esmalte dental, que pueden sobrevivir periodos de tiempo mucho más largos que el ADN.

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Esta técnica ha permitido a los investigadores recuperar información molecular de especies que vivieron durante el Pleistoceno medio e inferior, un intervalo cronológico casi inaccesible para los estudios genéticos convencionales.

En esta investigación se han analizado restos dentales de 55 osos procedentes de yacimientos de España, Portugal e Italia, con una representación destacada de los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos).

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Los fósiles recuperados en Gran Dolina, Sima de los Huesos y Cueva Fantasma, en Atapuerca, constituyen el núcleo temporal del estudio y permiten seguir la evolución del linaje de los osos de las cavernas a lo largo de cerca de un millón de años.

Uno de los hallazgos más relevantes se refiere a 'Ursus dolinensis', una especie extinta descrita a partir de fósiles hallados en el nivel TD4 del yacimiento de Gran Dolina, cuya posición en el árbol evolutivo de los osos ha sido objeto de debate durante décadas.

Los análisis proteómicos revelan que ocupó una posición basal dentro de este grupo, lo que refuerza la hipótesis de que representa una forma temprana de la línea evolutiva que dio lugar al 'Ursus deningeri' y, posteriormente, al 'Ursus spelaeus', el oso de las cavernas clásico.

Este trabajo refleja la apuesta estratégica del CENIEH por la paleoproteómica, una línea de investigación que se ha consolidado con la puesta en marcha del Laboratorio de Paleobiología Molecular a principios de 2026.

La combinación de un registro fósil excepcional y las nuevas herramientas de la paleoproteómica refuerza el papel de los yacimientos de la sierra de Atapuerca como referente internacional para el estudio de la evolución de los grandes mamíferos del Pleistoceno. EFE

psb/fsm/acm

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