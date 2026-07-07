Paredes: el equipo abrazó a Messi y deseó "que el último partido de él no llegue nunca"

Atlanta (Georgia, EEUU), 7 jul (EFE).- El mediocentro de la selección argentina Leandro Paredes explicó este martes que tras la apoteósica victoria ante Egipto (3-2) en octavos del Mundial, todo el equipo abrazó al capitán Lionel Messi y deseó "que el último partido de él no llegue nunca".

"No le dijimos mucho, tratamos de abrazarlo para que él sienta que estamos con él hasta el final. También para que el último partido de él no llegue nunca", explicó Paredes en la zona mixta del Estadio Mercedes Benz de Atlanta, donde este martes Argentina le remontó dos goles a los egipcios en apenas 13 minutos.

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Messi, que pudo haber jugado este martes su último partido con la selección si el equipo no hubiera remontado a partir del minuto 79 del tiempo reglamentario, soltó lágrimas tras el final de la dramática remontada y también lo hizo el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni.

"Durante 90-95 vivimos un montón de sensaciones diferentes; es parte de esto, es parte del fútbol. Y es parte de ser argentino también, que parece que si no se sufre no vale", contó en tono jocoso el jugador de Boca.

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Al ser preguntado sobre si se ve titular después de haber estado este martes en el once inicial por segunda vez en este Mundial, Paredes aseguró que su mentalidad es la de aspirar a estar en el equipo de partida de aquí al final del torneo.

"Yo me entreno todos los días para sentirme titular. Obviamente somos 26 y el seleccionador tiene que decidir", concluyó. EFE

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