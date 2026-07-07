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Operarios de telefonía trabajaban donde ha empezado el incendio de Torrefeta (Lleida)

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Lleida, 7 jul (EFE).- El propietario de la masía Mascó, Josep Maria Besora, uno de los agricultores afectados por el incendio del municipio de Torrefeta i Florejacs, ha explicado a EFE que este martes ha visto a operarios de mantenimiento de una línea de telefonía junto al lugar en el que se inició el incendio.

En esta línea, una de las hipótesis principales que barajan los Agentes Rurales como origen del incendio está vinculada a los trabajos de los operarios de telefonía.

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El fuego, en el que según la valoración provisional de los Agentes Rurales, han ardido 113 hectáreas, el 90 % agrícolas, ha afectado a una granja en la que han muerto 800 cerdos de la finca Mas de Nadal.

Una treintena de dotaciones de Bomberos de la Generalitat han participado en los trabajos para frenar el incendio del que los servicios de emergencias han sido alertados a las 14:34 horas de este martes.

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En la lucha contra el fuego han participado también agricultores de la zona, que han labrado las fincas para frenar el incendio.

Protección Civil ha enviado una ES-ALERT a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de la población en Biosca, Sanahuja y zonas próximas a estos núcleos de los municipios de Torrefeta i Florejacs y Massoteres. Tres horas después, el confinamiento ha quedado reducido a cuatro masías. EFE

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cll/mg/acm

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