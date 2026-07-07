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Morante, Fortes, Roca, De Justo y De Miranda, bases de la Feria Taurina de Málaga 2026

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Málaga, 7 jul (EFE). La empresa que gestiona la plaza de toros de Málaga, Tauroemoción, ha presentado este martes, en el Centro Cultural María Victoria Atencia, los carteles que componen la feria taurina que se desarrollará del 8 al 22 de agosto, y se compone de un festejo de recortadores, dos novilladas, una de ellas la Final del Circuito de Novilladas de Andalucía, un festejo de rejones y siete corridas de toros.

Morante de la Puebla, Fortes, Roca Rey, Emilio de Justo y David de Miranda, como triunfador de la Feria Taurina de Málaga 2026, harán doblete en un abono marcado por las ausencias de Juan Ortega, Pablo Aguado y Víctor Hernández.

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El empresario Alberto García, remarcó que es una feria “sólida, robusta y acorde a lo que se merece Málaga y más en este 150 aniversario” y afirmó que es un ciclo que incide en el objetivo de Tauroemoción de consolidar a Málaga “como la principal feria del verano”.

El ciclo se abrirá con el Concurso Nacional de Recortes, que tendrá lugar el sábado 8 de agosto.

La Final del VII Circuito de Novilladas de Andalucía se celebrará el domingo 9 de agosto con novillos de López Gibaja para Julio Norte, Manuel Quintana y Dennis Martín.

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El XIX Certamen Internacional de Escuelas Taurinas La Malagueta se celebrará los días 10, 11, 12 y 13 de agosto y reunirá a novilleros de las distintas escuelas taurinas del país.

Las combinaciones son las siguientes:

Viernes 14 de agosto. Un novillo de Fermín Bohórquez y seis novillos de Fuente Ymbro para Francisco Morales, Emiliano Osornio e Ignacio Garibay.

Sábado 15 de agosto. Corrida Sabor a Málaga. Toros de Lagunajanda para Mari Paz Vega, David Galán y José Antonio Lavado.

Domingo 16 de agosto. Corrida de rejones. Toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Ferrer Martín.

Lunes 17 de agosto. Corrida homenaje al Málaga CF. Toros de Juan Pedro Domecq para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

Martes 18 de agosto. Corrida de la Juventud. Toros de El Parralejo para El Fandi, Borja Jiménez y Marco Pérez.

Miércoles 19 de agosto. Toros de Victoriano del Río para Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey.

Jueves 20 de agosto. Toros de Núñez del Cuvillo para Diego Urdiales, Morante de la Puebla y Fortes.

Viernes 21 de agosto. Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Emilio de Justo y Fortes.

Sábado 22 de agosto. Toros de Garcigrande y Torrealta para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda. EFE

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