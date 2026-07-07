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Mitjans reina en los 800 y la británica Newnhan pulveriza el récord de los 400 vallas

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Barcelona, 7 jul (EFE).- La atleta catalana Marta Mitjans confirmó su excelente momento de forma al imponerse este martes en los 800 metros del Mitin Internacional Ciutat de Barcelona 2026, una reunión en la que la británica Emily Newnhan estableció el nuevo récord de la prueba en los 400 metros vallas.

Mitjans, que el pasado sábado en Ordizia (País Vasco) se situó como líder española del año tras firmar 1:59.28 y rozar el récord nacional de Esther Guerrero, demostró que ni el esfuerzo acumulado ni tener ya asegurada la mínima para el Campeonato de Europa de Birmingham 2026 han rebajado su ambición.

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La mediofondista catalana, de 19 años y principal atractivo de un mitin que se disputó en el estadio Joan Serrahima y reunió a cerca de 300 atletas repartidos en dieciséis pruebas, respondió a las expectativas.

Con la ayuda de Sara Gallego como liebre, la carrera mantuvo un ritmo elevado desde el inicio y, tras aguantar en el grupo de cabeza, Mitjans lanzó su ataque definitivo en la recta final para cruzar la meta en solitario con un tiempo de 2:00.63.

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La española Julia Lillo fue segunda con una marca personal de 2:00.92, mientras que Lara Alexia Tortell (2:01.22) y Rocío Garrido (2:01.45) también lograron sus mejores registros personales en una final de gran nivel.

Aunque el récord del mitin resistió en los 800 metros, sí cayó poco antes en los 400 vallas. Bajo el intenso calor de la capital catalana, la británica Emily Newnhan rebajó en 37 centésimas el registro de 54.57 que la alemana Ulrike Urbansky mantenía desde hacía 26 años y estableció una nueva plusmarca de la reunión con 54.20.

En esa misma final, la española Sara Gallego terminó tercera con 55.51, su mejor marca de la temporada, quedándose muy cerca de la mínima exigida para el Europeo de Birmingham.

Otra de las protagonistas de la jornada fue la olímpica María Vicente, que continúa recuperando sensaciones tras la rotura completa del tendón de Aquiles sufrida durante el Mundial de Glasgow 2024, cuando lideraba la clasificación del pentatlón.

La atleta catalana, campeona de España de pruebas combinadas el pasado año en Tarragona, compitió en dos disciplinas. En los 100 metros vallas quedó eliminada en semifinales al ser última de su serie con 13.71, mientras que en salto de altura concluyó quinta tras quedarse en 1,72 metros.

En los 800 metros masculinos, el gerundense Elvin Josué Canales no pudo conseguir la mínima europea (1:44.80). En una final de elevado nivel competitivo fue quinto con 1:46.10, lejos del objetivo.

La victoria correspondió al brasileño Guilherme Orenhas (1:45.67), por delante de los franceses Josue Le Cadre (1:45.87) y Thomas Marques de Andrade (1:45.90). El español José Ignacio Pérez firmó, además, su mejor marca de la temporada con 1:46.15.

También destacó el canario Jesús David Delgado, vencedor de los 400 metros vallas con 48.87, un registro alejado de su mejor marca personal (48.11), conseguida en Ostrava (República Checa), pero suficiente para confirmar el buen estado de forma con el que afronta una temporada en la que ya posee la mínima europea (49.20). Quien no pudo alcanzarla fue el campeón catalán Javier Lorente, aunque sí logró su mejor marca del año con 49.93.

Finalmente, en los 1.500 metros femeninos, la argentina Juana Zuberbühler se adjudicó la victoria con un récord personal de 4:21.69. Tras ella finalizaron las españolas Ana Carvajal (4:22.76) y Laura Rodríguez (4:23.50), que también mejoraron sus respectivas marcas personales. EFE

avm/arh

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