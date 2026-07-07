La Supercopa premiará a campeones de Apertura, Clausura, Copa de España y de la temporada

Redacción deportes, 7 jul (EFE).- La Supercopa de España de fútbol sala cambiará su sistema de clasificación a partir de la temporada 2027/2028 para adaptarse al nuevo modelo de competición de la Liga Primea, que sustituye a la Primera División, y el torneo lo disputarán el campeón absoluto de la temporada, el del Torneo Apertura, el del Torneo Clausura y el vencedor de la Copa de España.

Si alguno de esos títulos coincide en un mismo equipo, la plaza se asignará al club con mayor puntuación acumulada entre los Torneos Apertura y Clausura, según informó este martes en un comunicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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La modificación responde a la implantación del nuevo formato de competición aprobado para la máxima categoría, que sustituirá la fase regular única por dos campeonatos, Apertura y Clausura, cuyos vencedores tendrán acceso directo a la Supercopa.

Antes de la entrada en vigor de este sistema, la edición de la temporada 2026/2027 se disputará los días 5 y 6 de septiembre con el formato habitual de final a cuatro.

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El Barça, como campeón de Liga; el Jaén Paraíso Interior, ganador de la Copa de España y de la Copa del Rey; ElPozo Murcia Costa Cálida, segundo clasificado de la fase regular, e Illes Balears Palma Futsal, tercero, serán los cuatro aspirantes al primer título oficial del curso.

La competición mantendrá el formato de semifinales y final en una sede única, todavía pendiente de designación por la Real Federación Española de Fútbol, que realizará el sorteo de los emparejamientos una vez se confirme la ciudad organizadora.

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El vigente campeón es el Jimbee Cartagena Costa Cálida, vencedor de las tres últimas ediciones, aunque no defenderá el título al no cumplir los criterios de clasificación.

Entre los cuatro participantes de esta edición, el Barça acumula cuatro Supercopas y ElPozo Murcia es el club más laureado con seis títulos. EFE

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