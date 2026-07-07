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La Guardia Nacional de Portugal interviene 45 kilos de droga en el mar al sur de Almería

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Almería, 7 jul (EFE).- La tripulación de la Lancha de Patrullaje Costero Bojador, perteneciente a la Unidad de Control Costero y de Fronteras (UCCF) de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal, ha incautado un fardo con aproximadamente 45 kilos de sustancia estupefaciente durante una misión al sur de la costa de Almería.

El hallazgo se produjo el pasado 26 de junio en el marco de la Operación Indalo, el despliegue conjunto de la agencia europea Frontex liderado por la Guardia Civil española en el que participa la embarcación lusa.

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Según ha informado la GNR en una nota, los agentes avistaron el fardo mientras realizaban labores de patrullaje marítimo. Tras recuperarlo y subirlo a bordo de la patrullera, comprobaron de inmediato que contenía estupefacientes.

La droga ha sido entregada a las autoridades españolas, que a partir de este momento se encargarán de continuar con la investigación pertinente y de llevar a cabo las diligencias legales.

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Este suceso, según la fuente, ha constatado el papel de la cooperación internacional articulada a través de la Operación Indalo, que coordina diferentes autoridades europeas para proteger las fronteras marítimas exteriores de la Unión Europea, así como para prevenir y combatir la criminalidad transfronteriza. EFE

mma/fs/aam

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