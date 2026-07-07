Espana agencias

Julián Álvarez: Ha sido nuestro mejor partido en los últimos años en los últimos años

Guardar
Google icon

Atlanta (Georgia), EEUU, 7 jul (EFE).- El delantero de la selección argentina Julián Álvarez, dijo este martes que la apoteósica remontada lograda por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial de fútbol ha sido "el mejor partido en los últimos años" de la albiceleste.

"Creo que es uno de los partidos más importantes o el mejor partido en los últimos años de la selección argentina por cómo se dio todo, por la instancia de que estamos en un Mundial", explicó Álvarez en zona mixta.

PUBLICIDAD

"Hoy la verdad que con el 2-0 nos veíamos un poco golpeados, ya quedaba poco tiempo, pero siempre sacamos algo más luchando hasta el final", añadió en referencia a la vertiginosa remontada que volteó el partido en solo 13 minutos, con el último gol ya en el descuento.

Al ser preguntado si las cualidades que está exhibiendo este equipo vienen del corazón o del "potrero", el delantero del Atlético de Madrid dijo que es "un poco de todo"

PUBLICIDAD

"Es un equipo que se adapta a cualquier cosa, dejamos todo dentro de la cancha, demostramos el carácter. Y lo que decía recién; la gente, el corazón de los argentinos siempre es algo que empuja", detalló.

En ese sentido Álvarez solo tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada que hoy llenó las gradas del Mercedes Benz de Atlanta.

"Siempre nos llega su cariño, su apoyo, que es muy importante para nosotros. Acá nos sentimos como locales y eso es una fuerza muy importante y que siempre nos va hacer dejarlo todo en la cancha como se dio hoy", remató.

Tras su victoria de hoy en Atlanta por 3-2 abre Egipto, Argentina se verá ahora con el ganador del Suiza-Colombia, en Kansas City el próximo 11 de julio. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rollos de calabacín rellenos de ensaladilla rusa: una receta refrescante para sorprender a tus invitados este verano

Son fáciles de hacer y su emplatado es muy llamativo

Rollos de calabacín rellenos de ensaladilla rusa: una receta refrescante para sorprender a tus invitados este verano

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 6 de julio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 6 de julio de 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 julio

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 julio

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 julio

Atropellan a Belén Rodríguez y narra sus lesiones desde el hospital: “Iba mandando audios, yo siempre voy muy despistada”

La colaboradora ha conectado en directo con ‘El verano se mueve’ y se ha mostrado “magullada y herida”

Atropellan a Belén Rodríguez y narra sus lesiones desde el hospital: “Iba mandando audios, yo siempre voy muy despistada”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

ECONOMÍA

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

DEPORTES

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Los amuletos del padre de Mikel Merino durante el Mundial: del pañuelo de San Fermín a los calcetines con el gol de Stuttgart