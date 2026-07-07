Hoy será noticia. Miércoles, 8 de julio

INCENDIOS FORESTALES

Los incendios encadenados en Cataluña obligan a los bomberos a dividir efectivos para sofocarlos

Barcelona (EFE).- Los bomberos dividen sus efectivos para sofocar la media docena de incendios forestales que Cataluña encadena desde el pasado viernes, en medio de una ola de calor que ha llevado al Govern a pedir precaución extrema para evitar el temido escenario de varios grandes fuegos a la vez.

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Los Bomberos de la Generalitat han dado por controlado en la noche del martes el incendio que se declaró el pasado viernes en La Bisbal d'Empordà, en Girona, y centran en el de Sentmenat (Barcelona) sus mayores preocupaciones.

CASO LEIRE

El juez del caso Leire interroga como testigos al abogado de Villarejo y a un empresario

Madrid (EFE).- El juez Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, toma declaración este miércoles como testigo al abogado del excomisario José Manuel Villarejo y a un empresario, expresidente del C.D. Badajoz, quien declaró que la exmilitante socialista le pidió información para desacreditar a la magistrada que investigaba al hermano del presidente del Gobierno.

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El titular del Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional continúa con la investigación de una presunta trama dedicada a intentar desestabilizar causas judiciales con impacto en el PSOE o en el Gobierno, un procedimiento en el que están investigados la exmilitante socialista Leire Díez o el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

CASO KOLDO

El juez Ismael Moreno reactiva el caso Koldo con nuevas declaraciones

Madrid (EFE).- El juez de Ismael Moreno reactiva este miércoles el caso Koldo con nuevas declaraciones: las de un subteniente de la Guardia Civil que resaltó en el juicio al exministro José Luis Ábalos el "acceso permanente" del comisionista Víctor de Aldama al Ministerio de Transportes y del propietario de la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la trama de las mascarillas.

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Tras estas dos comparecencias, el magistrado de la Audiencia Nacional ha citado para el próximo 20 de julio a Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, Joseba García, hermano Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, en relación al enchufe de la primeera en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

COMISIÓN SEPI

Aagesen comparece en la comisión del Senado que investiga la gestión en la SEPI

Madrid (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparece este miércoles en la comisión del Senado que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

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Aagesen dará explicaciones sobre la ayuda pública de 112 millones de euros a Tubos Reunidos.

DANA JUSTICIA

La alcaldesa de Valencia declara en la causa de la gestión de la dana

Catarroja (Valencia) (EFE).- La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, declara este miércoles como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana.

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Dana que tuvo lugar el pasado 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas.

SISTEMA DEPENDENCIA

Bustinduy presenta el Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

Madrid (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, presenta este miércoles la sexta edición del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

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En los primeros tres meses de este año alcanzó un máximo histórico de personas que recibían una prestación con una cifra de 1.655.446 usuarios.

VIVIENDAS ALICANTE

Comparece una directora general en la comisión que investiga la adjudicación de viviendas en Alicante

Valencia (EFE).- La Comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante acoge la comparecencia, entre otros, de la directora general María Pérez Hickman.

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Pérez Hickman dimitió cuando se conoció que sus dos hijos y un sobrino compraron viviendas como cooperativistas.

INFANTA SOFÍA

La infanta Sofía pronuncia en Zaragoza su primer discurso oficial en público

Zaragoza (EFE).- La infanta Sofía pronuncia este miércoles en Zaragoza su primer discurso oficial en público, en el acto de entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja.

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Ayudas que reconocen la excelencia educativa en España.

SANFERMINES 2026

Los rápidos y peligrosos Cebada Gago, protagonistas del encierro del 8 de julio

Pamplona (EFE).- Seis toros de Herederos de D. José Cebada Gago, de Medina Sidonia (Cádiz), conocidos por su gran velocidad y peligrosidad en la carrera, protagonizarán este miércoles 8 de julio el segundo encierro de los Sanfermines 2026.

Por la tarde, los diestros David Galán, Román y Manuel Diosleguarde lidiarán toros dentro de la Feria del Toro de Pamplona.

FESTIVAL GUITARRA

El Festival de la Guitarra acoge el estreno absoluto de 'Noche en los Jardines de España'

Córdoba (EFE).- El Gran Teatro acoge este miércoles el estreno absoluto de la transcripción de Juan Manuel Cañizares para guitarra flamenca y orquesta de 'Noches en los jardines de España de Manuel de Falla', con la Orquesta de Córdoba bajo la batuta de Salvador Vázquez dentro del Festival de la Guitarra.

Además, el Festival también recibe en el Teatro de la Axerquía a la cantante Luz Casal junto a Nat Simons y Aurora Beltrán, mientras que en el Teatro Góngora actuarán el Cardamom Trío & Linda Alahmad con 'Cuando sale el sol'.

FESTIVAL MÉRIDA

El mito de Electra llega al Festival de Teatro de Mérida

Mérida (EFE).- El mito de Electra, uno de los que mejor representa la sed de venganza, llega al Festival de Teatro de Mérida con un toque andaluz.

Un espectáculo que fusiona dramaturgia y danza bajo la dirección de Manuel Canseco.

FESTIVAL MAD COOL

Foo Fighters protagoniza la jornada inicial del festival Mad Cool

Madrid (EFE).- Con Foo Fighters como grandes protagonistas, Mad Cool arranca este miércoles la primera de cuatro jornadas de una nueva edición cuando se cumplen diez años de su nacimiento, convertido en uno de los festivales de música más multitudinarios de España.

La banda liderada por Dave Grohl suele ser una de las peticiones más demandadas del público habitual de esta cita y llegará al Ibedrola Music con el set completo de su gira, dos horas y media de música, tras haber podido disfrutar antes de The Last Dinner Party, Wolf Alice, The War On Drugs o la apertura con The Warning.

EL TIEMPO

Máximas superiores a 42ºC en suroeste y Mediterráneo y tormentas en noreste

Madrid (EFE).- La ola de calor persiste este miércoles con máximas por encima de los 36ºC-38ºC en la mayor parte del país y de 40ºC-42ºC en el suroeste, costa mediterránea, Huesca y Lleida, mientras en Pirineos y el sistema Ibérico se esperan tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que predominará la estabilidad en todo el país, aunque se esperan nubes de evolución en la mitad oriental peninsular, así como nubes bajas en la costa atlántica gallega y el Cantábrico occidental que dejarán algunas brumas.

EFE

plv