Gaza se vuelca con la selección de Egipto como si fuera la propia: "Somos el mismo país"

Ahmad Awad y Miguel Flores

Gaza, 7 jul (EFE).- La noche del martes la ciudad de Gaza vivió el Egipto-Argentina como si la que se jugaba pasar a cuartos de final en el Mundial de fútbol fuera la propia selección palestina.

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Desde una explanada del barrio de Al Rimal cientos de vecinos enarbolaron la bandera del país vecino y corearon su himno frente a una pantalla gigante que retransmitía el partido. La afluencia fue tal que, en el mar de escombros que rodea el recinto, algunos convirtieron los cascotes de la guerra en un graderío desde el que poder ver mejor el encuentro.

"Estamos aquí animando a la selección de Egipto porque Gaza y Egipto son un solo país. No hay ninguna diferencia entre nosotros", dijo a EFE Ahmad Hiyazi, de 16 años, para quien, como habitante de la Franja, Egipto ha sido durante años el principal paso fronterizo entre Gaza y el mundo exterior. A su alrededor, sus amigos aprovechaban cada silencio para vitorear: "¡Egipto! ¡Egipto! ¡Egipto!".

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Aunque el partido acabó con la victoria de Argentina (3-2), los egipcios se adelantaron 0-2 con los goles de Yáser Ibrahim (m.15) y Mustafa Ziko (m.67) y con el marcador rival a cero.

Más aun que cualquier jugador, el más aclamado de la noche fue el seleccionador Husam Hasán, cuya cara ya protagoniza grafitis en toda la Franja de Gaza desde que el viernes ondeara una bandera palestina después de que Egipto eliminara a Australia en la tanda de penaltis.

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El lunes, en una rueda de prensa, Hasán fue más allá y calificó el sufrimiento del pueblo palestino de "vergüenza para el mundo" y pidió una mayor implicación de la comunidad futbolística internacional. "Si hay alguien que no ha sentido el sufrimiento del pueblo palestino, entonces no tiene humanidad", dijo el técnico.

Aquellas palabras de Hasán propagaron con el ímpetu de la gasolina el fervor de muchos gazatíes. Durante el partido del martes, el campamento de desplazados donde, como casi toda la población de la Franja, ahora viven los vecinos de Al Rimal clavó en sus tiendas de campaña banderas egipcias. En un edificio que corre la suerte de mantenerse en pie, alguien colgó una lona enorme con la cara del seleccionador egipcio y una frase: "La gente de Gaza apoya a los faraones, ganen o pierdan".

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Ahmad, el joven de 16 años que acudió el martes al visionado del Egipto-Argentina, reconoció haberse echado a llorar tras oír el discurso del seleccionador egipcio. "Cuando lo vi sostener nuestra bandera, me dieron ganas de apoyar a su selección, porque significa que (en Egipto) aún piensan en nosotros. Aunque el mundo exterior nos ignore, ellos siguen pensando en Gaza", expresó.

"Cuando oí las palabras del señor Husam Hasán volví a sentir que el mundo nos apoyaba y que había una esperanza de que se volviera a hablar de Palestina. Últimamente, pensaba que el mundo se había olvidado de nosotros", añadió Mohamed Huséin, de 19 años.

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Pese al alto el fuego que entró en vigor el pasado mes de octubre, el Ejército israelí ha matado desde entonces a al menos 1.081 palestinos y ha extendido su control militar de la Franja hasta ocupar el 70 % del territorio. En total, desde octubre de 2023 Israel ha matado en Gaza a más de 73.100 personas a manos de Israel, según las últimas cifras del Gobierno local palestino.

"No hemos olvidado nada de lo que nos pasó. Ahora mismo, si miras a mi alrededor, verás destrucción y tiendas de campaña [...] El 90 % de la población de Gaza sigue sufriendo, viviendo en tiendas de campaña bajo el calor y sin lo básico para subsistir", dijo Ahmad.

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"La paciencia y la resistencia que tiene el pueblo de Gaza no las tiene nadie más. Estamos en medio de los escombros y la destrucción, pero hoy hemos hecho aquí los preparativos para el partido", explicó a EFE Lina Ahmad, una creadora de contenido en redes sociales de 26 años para quien este partido de "nuestros hermanos de Egipto" fue también el primer partido de fútbol que acudía a ver.

"En mi casa no hay electricidad y el ambiente aquí es muy bueno", dijo Lina, que decidió unirse a la multitud en la explanada del barrio de Al Rimal después de conectar con varios seguidores egipcios en Instagram durante los casi tres últimos años de guerra.

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Pese a los ánimos en el recinto y el conato de victoria, la descalificación no fue lo único que apagó la fiesta en Al Rimal. Mientras se disputaba el encuentro, el Ejército israelí mató en un ataque aéreo a Mohamed Al Wahidi, director de la Oficina de Mujtares y Notables en la sede de Ciudad de Gaza del Comité Egipcio de Socorro para el Pueblo de la Franja de Gaza, la agencia estatal egipcia encargada del envío de ayuda humanitaria al enclave.

La noticia circuló entre el público a través de los teléfonos móviles casi al mismo tiempo que Egipto se quedaba sin Mundial, en un contraste que resume para muchos gazatíes la naturaleza de estos días: la guerra sigue matando mientras el fútbol ofrece, por unas horas, otra cosa en la que pensar. EFE

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