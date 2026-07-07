El incendio de La Bisbal (Girona) se da por controlado tras quemar 2.200 hectáreas

Barcelona, 7 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han dado por controlado el incendio que se declaró el pasado viernes en La Bisbal d'Empordà, en Girona, tras quemar una superficie de unas 2.200 hectáreas, según datos provisionales de los Agentes Rurales.

Dieciséis dotaciones de los Bomberos seguirán trabajando esta noche en las labores de extinción de este incendio, que mantiene cortadas las carreteras GI-660 entre La Bisbal y Calonge y la GIV-6612 entre Santa Cristina d'Aro y Calonge.

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La extensión del perímetro del incendio es de 40 kilómetros y hay una veintena de casas afectadas en urbanizaciones de Santa Cristina d'Aro y Calonge, según los Bomberos.

Este es uno de los múltiples incendios en los que trabajan intensamente los Bomberos de la Generalitat en Cataluña con la ayuda de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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El fuego que más preocupa ahora a los equipos de extinción es el de Sentmenat (Barcelona), que continúa activo, aunque los bomberos han podido levantar las órdenes de confinamiento en la mayor parte de las zonas afectadas. Solo se mantienen vigentes en la urbanización El Farell y en el núcleo de Sant Sebastià de Montmajor.

Ya están estabilizados el incendio de la comarca de Anoia (Barcelona), donde también se han levantado las órdenes de confinamiento; el fuego forestal que se ha originado entre Bassella, Oliana y Castellar de la Ribera (Lleida) después del paso de una tormenta seca, y el incendio agrícola de Torrefeta i Florejacs, en el núcleo de Selvanera (Lleida), gracias a la ayuda de los payeses con sus tractores.

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Por otra parte, hoy se han dado por controlados el incendio de Martorell (Barcelona), que ha obligado a interrumpir la circulación de las líneas R4 y R8 entre las estaciones de Gelida y Martorell, y el fuego agrícola de Savallà del Comptat (Tarragona), que ha evolucionado hacia zona forestal debido al viento de poniente. EFE