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El Gotham de Juan Carlos Amorós y Esther González se trasladará a Queens en 2028

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Nueva York, 7 jul (EFE).- El Gotham, vigente campeón de la NWSL entrenado por el español Juan Carlos Amorós y con Esther González como estrella del equipo, anunció este martes que en 2028 dejará de jugar como local en Nueva Jersey y que disputará sus partidos en el futuro estadio del New York City FC, en Queens.

"Este es un momento muy importante para el Gotham FC porque refleja el compromiso del club de seguir invirtiendo en el equipo y en el futuro que estamos construyendo juntos. Para el club, para las jugadoras y para nuestra afición, Etihad Park va a aportar otro nivel de energía", expresó Amorós en un comunicado del club.

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El nuevo estadio del Gotham de Amorós y Esther a partir del 2028 es fruto del acuerdo con el New York City FC (NYCFC), que está construyendo su propio estadio de fútbol en el condado de Queens, el Etihad Park, que tendrá capacidad para albergar alrededor de unas 25.000 personas.

El NYCFC estrenará el Etihad Park a principios de la temporada 27-28 de la MLS, ya con el calendario alineado con las ligas europeas, mientras que se espera que el Gotham debute como local en 2028.

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El Gotham actualmente juega sus partidos como local en el Sports Illustrated Stadium, hogar también de los New York Red Bulls de la MLS, en Nueva Jersey.

Con motivo de la semana previa de la final del Mundial en la sede de Nueva York/Nueva Jersey, el Gotham y el Washington Spirit, finalistas de la última NWSL y máximos rivales, jugarán su partido de liga el 15 de julio en el estadio de béisbol Citi Field ante unos 40.000 espectadores. EFE

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