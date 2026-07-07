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El Gobierno aprueba 50 millones para el mantenimiento de los vehículos de combate Pizarro

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Madrid, 7 jul (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado este martes el acuerdo marco para el apoyo al mantenimiento integral del vehículo de combate Pizarro, en sus dos versiones, de infantería y de caballería, por un valor estimado de 50.578.512 euros.

Este acuerdo establece los términos que regirán los contratos que se deriven en ejecución del mismo con el propósito de prestar los servicios de mantenimiento de estos blindados de cadenas del Ejército de Tierra, ha informado el Ministerio de Defensa.

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El contrato tendrá una duración de 4 años, con posibilidad de prórroga de dos años más.

Además, ha autorizado el acuerdo para servicios de desarrollo de software aeronáutico, ingeniería y reparaciones estructurales, así como ingeniería del sistema de enseñanza en red para vehículos tripulados remotamente tipo II (drones), en el Ejército del Aire y del Espacio por un importe de 23.829.374 euros.

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Este acuerdo marco establece los términos que regirán los contratos que se deriven en ejecución del mismo para las flotas de aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio que no pueden ser atendidos con recursos propios de este.

Tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por dos años más.

El Gobierno ha autorizado también el acuerdo marco para el suministro de puestos de mando de tipo batallón para la Unidad Militar de Emergencias (UME) por un valor de 17.498.720 euros.

Los puestos actuales han sido objeto de actualizaciones puntuales, pero presentan limitaciones críticas (equipos sujetos a obsolescencia tecnológica y ausencia de repuestos en el mercado), lo que hace necesaria su evolución hacia otros más modernos, según Defensa.

Este acuerdo tendrá una vigencia de 4 años, sin posibilidad de ser prorrogado.

El Consejo de Ministros ha autorizado la declaración de emergencia para la contratación de las actuaciones necesarias para hacer frente a la situación generada por el incendio del 31 de mayo de 2026 en las instalaciones del centro de distribución eléctrica de la base militar El Empecinado (Valladolid), por un importe total de 187.700 euros.

El incendio causado por una avería ocasionó la caída del suministro eléctrico y afectó a los servicios de la base que garantizan sus condiciones mínimas de operatividad y de seguridad y vida en sus instalaciones.

Las obras permitirán el restablecimiento inmediato del suministro mediante la reparación de los daños, reponiendo las celdas de distribución eléctrica dañadas, y la contratación de un servicio de generación eléctrica auxiliar provisional para que opere durante la reparación. EFE

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