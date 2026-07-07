Egipto gana 0-1 a Argentina al descanso con un penalti fallado por Messi

Atlanta (EE.UU.), 7 jul (EFE).- Egipto vence 0-1 a Argentina en su partido de los octavos de final del Mundial 2026, con un cabezazo de Yasser Ibrahim en el minuto 15 y con un penalti fallado por Lionel Messi en el 21, al que le paró su lanzamiento el portero Mostafa Shobeir, que también negó el gol en varias ocasiones a los jugadores rivales. EFE

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