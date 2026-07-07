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Djokovic: "Dije a los niños que se fueran a dormir tras el cuarto set y no hicieron caso"

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Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El serbio Novak Djokovic, feliz y exhausto tras su triunfo en cinco horas y cuarto y cinco sets ante el canadiense Felix Auger Aliassime, dijo que ganó con mucho corazón un partido presenciado en el palco, como casi siempre, por sus hijos a los que les mandó a dormir tras el cuarto set, aunque no le hicieron caso.

"Me alegra que se quedaran porque fue uno de los mejores partidos que he jugado en esta pista en mi carrera", dijo en el centro de la Pista Central del All England Club tras ganar el encuentro contra Auger Aliassime.

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"Les dije que se fueran a dormir después del cuarto set. Pero no me han escuchado", reveló el ganador de veinticuatro Grand Slam.

Djokovic indicó que la victoria fue "con una raqueta y con mucho corazón" y que supo llevar bien los nervios en momentos de mucha tensión. "Supe lidiar con los nervios y la tensión extrema de estos partidos".

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"El final, tal y como ha sido y con el marcador tan igualado resume lo que ha sido el partido. Estos son los momentos por los que juego al tenis", añadió Djokovic al que le espera Jannik Sinner en semifinales.

"Ojalá hubiese sido la final. No sé como estaré mañana, como me encontraré. Ahora estoy feliz por la victoria", indicó Novak Djokovic que volverá a jugar una semifinal, la decimoquinta en Wimbledon, octava consecutiva y la número 55 de un Grand Slam.

"Es otra semifinal más. Miraré los registros al final de mi carrera", respondió sobre las cifras y el número de semifinales que acumulaba. "Todo es trabajo. Pero ahora solo me preocupa recuperarme, prepararme y jugar contra el mejor jugador del mundo dentro de unos días", concluyó Djokovic en la pista.

Djokovic y Jannik Sinner protagonizarán el viernes el duodécimo enfrentamiento entre ambos. El italiano, número uno del mundo, aventaja el cara a cara con seis partidos ganados aunque el más reciente, en la semifinal del Abierto de Australia, la victoria fue para el serbio, derrotado en la final por Carlos Alcaraz. EFE

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