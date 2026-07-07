Defensa aprueba 17 millones para modernizar puestos de mando de tipo batallón obsoletos de la UME

El Consejo de Ministros ha autorizado el suministro de "puestos de mando de tipo batallón" para la Unidad Militar de Emergencias al presentar "limitaciones críticas" que obligan a adquirir "otros más modernos".

Se trata del conjunto de vehículos --furgones, camionetas, vehículos de apoyo...-- equipados tecnológicamente con antenas, radios, equipos informáticos y material que "han sido objeto de actualizaciones puntuales" pero que están sujetos a "obsolescencia tecnológica" y a la "ausencia de repuestos en el mercado", según la referencia del Consejo de Ministros este martes.

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El Ejecutivo destinará 17. 498.720 euros aproximadamente a la renovación de dichos equipos. Este acuerdo marco tendrá una vigencia de cuatro años sin posibilidad de prórroga.

SOFTWARE AERONÁUTICO Y REPARACIONES PARA VEHÍCULOS TRIPULADOS REMOTAMENTE (DRONES)

El Gobierno también ha autorizado el desembolso de 23.829.374,40 euros para el mantenimiento y reparación de vehículos que se controlen "tipo II" por remoto, esto es, drones, del Ejército del Aire y el Espacio que "no puedan ser atendidos por recursos propios".

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El acuerdo establece "servicios de desarrollo de software aeronáutico, ingeniería y reparaciones estructurales", así como "ingeniería del sistema de enseñanza en red" --el programa y los simuladores que utilizan los pilotos para aprender a pilotar estos drones--. El contrato estará vigente durante dos años con posibilidad de prorrogarlo otros dos.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PIZARRO

Por último, Defensa destinará 50.578.512,40 euros durante los próximos cuatro años --con posibilidad de prorrogarlo otros dos más-- al mantenimiento integral del vehículo Pizarro, un blindado de combate con cadenas para transportar a los soldados.

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Este acuerdo se aplicará a las dos versiones del vehículo, de Combate de Infantería y de Caballería.