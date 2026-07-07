Controlado el incendio forestal de Soneja (Castellón)

València, 7 jul (EFE).- El incendio forestal originado el pasado domingo en Soneja (Castellón) y que también ha afectado al municipio vecino de Azuébar ha sido controlado alrededor de las 22:30 horas de este martes, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se dio por estabilizado en la tarde de este lunes, tras calcinar unas 183 hectáreas, y este martes se han reabierto las carreteras y han podido regresar a sus domicilios unos 500 vecinos de Azuébar que permanecían desalojados.

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En la zona seguirán trabajando unidades de bomberos forestales y del Consorcio provincial hasta la total extinción. EFE