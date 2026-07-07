CCOO y UGT creen que las palabras de Feijóo sobre absentismo laboral son "un disparate"

Madrid, 7 jul (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han considerado que las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral son "una declaración de intenciones" y "un disparate".

En un encuentro en Bilbao ante empresarios este martes, Feijóo ha considerado que el absentismo laboral que padece España "no se sostiene" y supone "un cáncer que no podemos pagar", ya que cuesta "más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros".

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En una publicación en su cuenta de la red social X, Sordo ha asegurado que "mandar a la gente a trabajar enferma, reducir las prestaciones por baja que paga la empresa, aunque hayan sido pactadas entre trabajadores y empresas o presuponer un fraude masivo en las bajas, más que un programa electoral, es una declaración de intenciones".

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado que lo pactado en los convenios colectivos "tiene fuerza de ley" y por ello se debe "respetar".

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"El absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación. Meter en el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias, es un disparate", ha afirmado Álvarez.

Posteriormente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este martes a Feijóo y ha insistido en que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está". EFE

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