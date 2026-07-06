Una joven muere en el mar al ser arrollada por la embarcación en la que navegaba en Jávea

Alicante, 6 jul (EFE).- Una mujer de 36 años ha muerto este domingo en el mar frente a la localidad alicantina de Jávea por las heridas que le habría provocado la hélice de la embarcación de recreo en la que navegaba.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los hechos sucedieron a las 18:45 horas en la zona de la Caleta, a unos 400 metros de la costa, mientras la mujer navegaba junto a otras personas.

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La víctima ha sido trasladada al puerto de Jávea, donde los servicios sanitarios han certificado su muerte, mientras que la Policía Judicial de la Guardia Civil en Altea se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido, si bien la principal hipótesis es la del accidente.

Según medios locales, el suceso habría ocurrido después de que la mujer y otros acompañantes cayeran al agua desde una atracción hinchable enganchada a la embarcación, momento en el que esta habría girado para recogerlos y habría producido el arrollamiento. EFE

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