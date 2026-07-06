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Un muerto, cinco heridos potencialmente graves y dos leves en dos accidentes en Madrid

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Madrid, 6 jul (EFE).- Una persona ha fallecido, cinco han resultado heridas de carácter potencialmente grave y otra ha sufrido heridas leves en dos accidentes de tráfico ocurridos durante la madrugada de este lunes, casi de manera simultánea en Madrid, ha informado el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento.

El accidente mortal ha tenido lugar en la confluencia de las carreteras M-31 y M-50, donde un vehículo "ha dado varias vueltas de campana y ha pillado y atrapado a la persona fallecida", ha explicado Sara Montero, supervisora de guardia del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR).

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En este siniestro también han resultado heridos los tres acompañantes que "han sido trasladados en unidades de soporte vital básico y soporte vital avanzado", ha añadido Montero, quien no ha precisado a qué centros hospitalarios han sido evacuados, ni ha ofrecido más datos sobre el estado de las víctimas.

De forma prácticamente simultánea ha tenido lugar otro accidente en la confluencia de la A-4 con la M-45, donde un vehículo se ha salido de la vía y ha caído sobre la citada autovía. "Afortunadamente, no ha cogido a otros vehículos que estaban circulando por esa vía", ha señalado Montero.

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En dicho siniestro han resultado heridos tres hombres y una mujer, de edades entre los 19 y 20 años, que "han sido trasladados a distintos hospitales con pronóstico potencialmente grave", ha indicado Montero.

Para atender estos accidentes, el SAMUR ha tenido que movilizar cinco unidades de soporte vital avanzado, dos unidades de soporte vital básico, unidades de mando de segundo jefe médico de guardia, jefe de Enfermería y un vehículo de apoyo logístico. EFE

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