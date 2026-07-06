Temas del día de EFE España del martes 7 de julio de 2026

OLA CALOR

Madrid - La ola de calor que abrasa España alcanza este martes su máximo con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por altas temperaturas en casi todo el país y las mayores alertas en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Medios terrestres y aéreos combaten bajo la ola de calor incendios forestales activos en distintas comunidades autónomas, entre ellos los de La Bisbal y Sentmenat en Cataluña, Soneja en la Comunidad Valenciana y Grazalema en Andalucía.

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PRESUPUESTOS 2027

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2027, así como la senda de déficit público para los próximos tres años que será remitida al Congreso donde, por ahora, no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante.

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CASO LEIRE

Madrid - El juez Santiago Pedraz reaunuda este martes la ronda de interrogatorios en el caso Leire con la declaración como testigo del comandante de la guardia civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y al que Leire Díez habría ofrecido un puesto de asesor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de que le diera información que pudiese perjudicar a la UCO.

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SANFERMINES 2026

Pamplona - Este 7 de julio se cumplen diez años de la violación grupal de la Manada durante los Sanfermines de 2016, un caso que marcó un antes y un después respecto a la violencia sexual.

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Pamplona - Los toros de la ganadería de Fuente Ymbro protagonizan el primer encierro de el día grande de las fiestas en el que los pamploneses honran a San Fermín.

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PRUEBA UNIVERSIDAD

Madrid - Cambiar de carrera no es un drama y casi un 10 % de alumnos de nuevo ingreso decide variar de estudios cada año, según los últimos datos del Ministerio de Universidades, que señalan las ramas de ciencias e ingeniería y arquitectura como las de mayor tasa de cambio.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023570193 )

HOTEL ALGARROBICO

Carboneras (Almería) - El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) celebra un pleno extraordinario para votar la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico y cumplir así una orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo que facilitaría el derribo del edificio construido en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar

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(Texto)(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023348349) (Vídeo)

MÚSICA FESTIVALES

Madrid - Mientras el ecosistema de festivales en España sigue redimensionándose con la cancelación de múltiples citas por falta de público, "el gran dolor de cabeza" que otros muchos promotores denuncian a EFE es la "falta de seguridad jurídica" que les ampare ante el cada vez más arduo debate sobre la conciliación entre música y descanso vecinal.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55020801464)

MÚSICA STING

Barcelona - El cantante Sting, ex líder de The Police y una de las voces más destacadas de la música contemporánea, actúa en el festival Les Nits Occident, en el marco de la gira mundial STING 3.0, en la que va acompañado por el guitarrista Dominic Miller y por Chris Maas a la batería

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Vitoria.- ASUNTOS EXTERIORES.- Nueva edición del Foro Capital con Arancha González Laya, Decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París y exministra de Asuntos Exteriores. Arkabia (Texto)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

11:30h.- Santander.- TERREMOTO VENEZUELA.- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, visita con el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elias Bendodo, la base de Cruz Roja, desde donde se suman al llamamiento de ayuda para los damnificados por los terremotos de Venezuela. Base de Cruz Roja. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- GALICIA TRANSFERENCIAS.- La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado decide sobre la ratificación y el dictamen de la ponencia de la proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a Galicia. Senado. Sala Clara Campoamor. (Texto)

13:00h.- Madrid.- CONGRESO REGLAMENTO.- Reunión de la mesa de la Comisión de Reglamento del Congreso. Congreso

19:00h.- Barcelona.- JORGE AZCÓN.- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, participa en un coloquio organizado por El Periódico en Barcelona. Casa Cupra Raval. (Texto)

ECONOMÍA

08:45h.- Madrid.- GOBIERNO CORPORATIVO.- El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, inaugura el Foro de Gobierno Corporativo y del Consejo, en el que participarán, entre otros, la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa. Auditorio Beatriz (C/ Ortega y Gasset, 29).

09:00h.- Madrid.- INGRESO MÍNIMO.- La Seguridad Social detalla beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

09:30h.- PRESUPUESTOS 2027.- El Consejo de Ministros aprueba previsiblemente la senda de déficit público hasta 2029 y el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2027. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Carboneras (Almería).- HOTEL ALGARROBICO.- Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Carboenras para anular la licencia del hotel de El Algarrobico Ayuntamiento de Carboneras (Texto)

12:00h.- Arteixo (La Coruña).- INDITEX JUNTA.- Inditex convoca la Junta General Ordinaria de accionistas (Arteixo, La Coruña). El Consejo de Administración de Inditex propondrá el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri, expresidente de Caixabank, como consejero independiente, quien reemplaza a Rodrigo Echenique, quien deja el Consejo por expirar su mandato. (Texto) (Foto)(Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- El teniente general Francisco José Gan Pampols y el presidente del Instituto de Seguridad y Cultura, Carlos Echeverría participan en la jornada 'Comunicación, jóvenes y Fuerzas Armadas". Hotel Dorma Victoria Palace. C/ Juan de Toledo, 4.

10:00h.- Barcelona.- JUICIO TERAPEUTA.- La Audiencia de Barcelona juzga a un falso terapeuta, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel, acusado de intrusismo profesional, estafa y abusos sexuales a un menor de la familia a la que trató. Audiencia de Barcelona. Sección novena. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CASO LEIRE.- El juez que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales contra el PSOE o el Gobierno, el denominado caso Leire Díez, interroga a tres testigos, entre ellos el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo sobre contratos de material sanitario. Calle García Gutiérrez s/n (Texto).

10:00h.- Madrid.- JUICIO ESTAFA.- Arranca el juicio por una presunta estafa millonaria, impulsada por los hermanos Torres, a varios residentes en La Finca, algunos famosos. Audiencia Provincial

10:00h.- Barcelona.- VACUNACIÓN POLICÍAS.- Finalizan las declaraciones de testigos en el juicio a la excúpula de la conselleria de Salud por el retraso en la vacunación por el covid a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Audiencia de Barcelona. Sección Sexta. (Texto)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a once acusados de captar a menores en Melilla para el yihadismo para los que la Fiscalía pide entre 9 y 15 años de prisión, con las declaraciones de los que quedan por ser interrogados. C/ Génova

10:00h.- Toledo.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Toledo juzga a un hombre que primero intentó asfixiar a su pareja y después la agredió, causándole cortes que le han dejado secuelas físicas, para el que el fiscal pide una condena de ocho años de prisión. Audiencia Provincial. Sección Segunda.

10:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El Tribunal Constitucional debate el recurso de las diputadas expulsadas por el presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, tras romper una foto de las víctimas de Franco. (Texto)

10:30h.- Madrid.- AMNISTIA PROTESTAS.- La jueza que investiga a seis personas por un presunto delito de amenazas al presidente del Gobierno, por representar colgado y apalear un muñeco que supuestamente le simbolizaba, toma declaración a varios de los imputados. Juzgados de Plaza de Castilla. PAQUI

11:00h.- León.- CASA REAL.- El rey Felipe VI entrega reales despachos de empleo en la Academia Básica del Aire y del Espacio Academia Básica del Aire y del Espacio (ABA). Virgen del Camino (León). (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- TRATA PERSONAS.- La fiscal de la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado, María Vilches, imparte la conferencia “Retos actuales en la lucha contra la trata de personas. Nuevas formas de explotación, en el curso Policía Nacional contra la trata de personas: una perspectiva global y sus desafíos contemporáneos ". Hotel Dorma Victoria

17:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- JUSTICIA DERECHOS.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, clausura el curso de verano de la Universidad Complutense 'Derechos humanos y Constitución de 1978. La constitución más longeva de nuestra historia ante los desafíos internacionales contemporáneos'. Hotel Victoria. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

19:00h.- Irun (Gipuzkoa).- NAGORE LAFFAGE.- Acto de homenaje a Nagore Laffage, cuando se cumplen 18 años desde que fuera asesinada por José Diego Yllanes en la capital navarra durante los Sanfermines de 2008. Casa de las Mujeres

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles, que en los últimos meses se ha mantenido en niveles de récord histórico. (Texto) (Infografía)

08:00h.- Pamplona.- SANFERMINES ENCIERRO.- Primer encierro de los Sanfermines 2026 con la ganadería de Fuente Ymbro, (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:15h.- Alboraya (Valencia).- DÍA HORCHATA.- El Ayuntamiento de Alboraya (Valencia) presenta el Día de la Horchata y, a las 10.30 h, realiza un reparto popular de horchata y fartons en la avenida de la Horchata. Casa Conde Zanoguera.

10:00h.- Carboneras (Almería).- HOTEL ALGARROBICO.- Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Carboneras para anular la licencia del hotel de El Algarrobico Ayuntamiento de Carboneras (Texto)

11:00h.- Barcelona.- BARCELONA SINHOGARISMO.- La Fundación Arrels presenta el informe Vivir en la Calle c/ Riereta, 24 (Texto)

11:00h.- Madrid.- SALUD HEPATITIS.- Representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), el Observatorio Polaris, el Ministerio de Sanidad y responsables de salud pública de Madrid y Cataluña debaten sobre los desafíos en hepatitis víricas. Viral Hepatitis 2030". Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Avenida Monforte de Lemos, 5.

11:00h.- Palencia.- ECLIPSE SOLAR.- El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Ayuntamiento de Palencia reunirán del 10 al 12 de agosto en Palencia a científicos de primer orden con motivo del eclipse solar total, un evento que detallan en rueda de prensa. Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

16:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- DERECHOS HUMANOS.- La filósofa Adela Cortina y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, intervienen en un diálogo en el curso 'Derechos humanos y Constitución de 1978. La constitución más longeva de nuestra historia ante los desafíos internacionales contemporáneos'. Hotel Victoria. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

19:00h.- Madrid.- VENEZUELA TERREMOTO.- La Comunidad de Madrid organiza un homenaje al pueblo de Venezuela tras el terremoto del 24 de junio. Puerta del Sol (Texto)(Foto)(Vídeo)

21:15h.- Barcelona.- PARQUE TIBIDABO.- El parque de atracciones del Tibidabo inaugura la temporada de verano con el encendido oficial de las letras "Barcelona", en un acto enmarcado en la celebración del 125 aniversario. Área Panorámica, Parque de atracciones Tibidabo. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO NACIONAL.- El Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional de Moda 2026. (Texto)

09:30h.- Santander - Responsables del Basque Culinary Center, de Le Cordon Bleu, de Madrid Culinary Campus y de Les Roches debaten sobre la formación gastronómica en un curso sobre la gastronomía española en la UIMP, en el que participa también Pedro Subijana y su hija Ohiana. (Debate a las 9.30h; la intervención de Pedro y Oihana es a partir de las 15.45h) Palacio de la Madalena. (Texto) (Foto)

11:00h.- Granada.- MANUEL DE FALLA.- El Festival de Música y Danza de Granada presenta el estreno absoluto de la primera versión de La vida breve (1904-1905), cuya partitura ha sido recuperada y editada por el Archivo Manuel de Falla de Granada con motivo del 150 aniversario del nacimiento del compositor. Vestíbulo inferior del Auditorio Manuel de Falla (Texto) (Foto)

11:30h.- Almagro (Ciudad Real).- FESTIVAL ALMAGRO.- Rueda de prensa para presentar distintas obras de compañías castellanomanchegas en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con la asistencia, entre otros, de Irene Pardo, directora del Festival, y Lola Baldrich, directora y creadora de la obra 'La libertad que pretendo'. Parador (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- MÁLAGA COMIC CON.- Los organizadores de Málaga Comic-Con celebran un "panel 0" para desvelar qué nuevos talentos se incorporan a la programación, junto a otros detalles de la segunda edición, que tendrá lugar en septiembre. C/ Berruguete, 7. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- SAGRADA FAMILIA.- Una exposición pone en valor las relaciones entre la Sagrada Familia y el Hospital de Sant Pau, edificios modernistas unidos por la Avenida Gaudí. (Texto)

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio lidian toros de la ganadería de Fuente Ymbro dentro de la Feria del Toro de Pamplona. Plaza de toros (Texto) (Foto)

18:30h.- Barcelona.- PICASSO ARQUITECTOS.- Presentación del libro “Picasso al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya”, una publicación que pone en valor una de las obres monumentales más singulares de Pablo Picasso Museu Picasso (Texto)

21:00h.- Melilla.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de Ana Torroja. Plaza de Toros de Melilla

21:30h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Deep Purple, que cuenta con los miembros históricos Ian Gillan (voz), Roger Glover (bajo) y Ian Paice (batería). Jardines de Viveros.

22:00h.- Sevilla.- ICÓNICA SEVILLA.- Concierto del músico, productor y DJ estadounidense, MOBI. Plaza de España

22:00h.- Barcelona.- MÚSICA STING.- El cantante Sting actúa en el festival Les Nits Occident, en el marco de la gira mundial STING 3.0, Jardins de Pedralbes (Texto) (Vídeo). EFE

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